U Banjaluci održan koncert: Džez standardi autentičnog Olega Kirijeva

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u utorak naveče održan je koncert džez kvarteta svjetski poznatog ruskog saksofoniste Olega Kirijeva. Publici su se, pored Kirijeva, predstavili i poznati džez muzičari, bubnjar Uroš Stamenković, kontrabasista Branko Marković i pijanista Milovan Paunović.

Oni su izveli džez standarde velikana poput Bernija Milera, Erola Garnera, Džeroma Kerna i drugih u autentičnom aranžmanu Kirijeva i jedinstvenom izvođenju ovog kvarteta. Nakon dugogodišnjeg zajedničkog muziciranja okupio ih je projekat pod nazivom "Jazz Classic", pa su se i publici u Banjaluci predstavili repertoarom koji se našao na kompakt-disku "Jazz Classic", koji je nedavno izdala muzička kuća "Metropolis Music Company" iz Beograda.

"Publici smo izveli kompozicije koje su se našle na prvom rusko-srpskom džez albumu u istoriji. 'Jazz Classic' već tri sedmice je broj jedan na top-listi ruskog Džez radija, koji ima zaista veliki broj slušalaca. Koncept ovog koncerta je takav da je zagarantovano uživanje onima koji vole dobru muziku, a reakcije publike su pokazale da ih nismo ostavili ravnodušnim", kazao je Oleg Kirijev i dodao da je oduševljen ljepotom Banjaluke te da će se sigurno u ovaj grad vratiti kao turista.

Pijanista Milovan Paunović Olega poznaje već sedam godina i za to vrijeme imali su mnogo zajedničkih nastupa.

"Vremenom je postalo logično da se nešto i snimi i desio se ovaj album. Nadam se da je publika uživala u našoj interpretaciji poznatih džez standarda", kazao je Paunović.

Branko Marković, kontrabasista, koji je trideset godina svirao u "Big Bend" orkestru Radio-televizije Srbije, kako kaže, cijeli život se bavi džezom.

"Olega poznajem četiri godine, mnogo smo nastupali zajedno i bez obzira na to što je Oleg predstavnik druge kulture, on svira džez isto kao i mi, a to je jedan univerzalni jezik. Razmena ideja ljudi koji dolaze iz različitih delova sveta je dragocena", rekao je Marković.

Oleg Kirijev prvi je ruski muzičar koji je ukombinovao etno-džez motive sa baškirskim narodnim instrumentima. Rođen u Baškiriji, predstavlja muzičko nasljeđe dvije različite kulture - evropske i azijske. Pod uticajem tradicionalnog i latinoameričkog džeza, afričkih ritmova i azijske etno muzike, Oleg je stvorio autentičan stil i proslavio se sviranjem različitih muzičkih žanrova.

Njegova diskografija broji više od 15 objavljenih albuma, a nastupao je na mnogobrojnim inostranim džez festivalima poput "London Jazz Festivala", "New York Jazz Improva", legendarnog "Montreux Jazz Festivala" i drugih.