U Novom Sadu održana rok opera na otvorenom

NOVI SAD - Pred više od 1.000 ljudi na krovu Tržnog centra Promenada, održana je "Rok opera" pod zvijezdama, prvi put na otvorenom u Novom Sadu.

Tokom više od dva sata koncerta, publika je sinoć uživala i igrala uz više od 22 antologijska muzička hita rok grupa.

Neobičan spoj klasične rok muzike i "gvozdene opera", uvijek u saradnji Opere Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog Big Benda, doveo je do toga da muzički spektakl “Rok opera“ već nekoliko godina spaja ne samo muzičke žanrove već i različitu publiku, saopstili su organizatori.

“Izuzetno smo srećni što je publika prepoznaje istinski kvalitet, jer je koncept Rok opere pođednako pristupačan za sve generacije, posebno za one koji žele da se otrgnu od nametnutih merila. Tokom ovog projekta postavili smo nove standarde izrade muzičkih aranžmana, interpretacija i samog muziciranja, jer smo izašli iz pozorišnih i akustičnih sala“, kaže dirigent Fedor Vrtačnik.

Koncertom se odražava duh autora i jedne slavne epohe rok muzike, u kojoj su poznata imena ušla u rokenrol kuću slavnih, i vremena kada su nastali neprevaziđeni hitovi i himnični refreni koji su se prenosili od 70-ih godina na ovamo.

Sama pomisao da 50 izvođača izvodi muziku Led Cepelina, Dip Parpla, Kvina, Bitlsa, Pink Flojda, Van Halena, Dorsa, Europe, Tine Tarner i drugih svetskih grupa ostavlja utisak da se radi o još neviđenom muzičkom spektaklu.

“To nije repertoar koji očekujete da ume izvede Opera ili čitav hor i orkestar. I baš je u tome naše prednost. Čini mi se da smo u period koji je za nama itekako pokazali da slušamo sopstvenu publiku i da pokušavamo mi da dođemo do publike, a ne ona do nas, kako su kod nas inače naviknuta pozorišta. Mi smo nacionalni teatar, imamo izuzetno iskusne, talentovane i školovane muzičare i pevače i zato verujemo da nam je jedan od zadataka i da obrazujemo i u pozorište dovorimo mladu publiku, a to možemo malim koracima i njihovim jezikom. I, tako i dolazi do ovako neobičnog spoja,” objašnjava direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta, Aleksandar Stankov.

Sjajne energije solista poput Danke Adamov, Matije Zanate, Zorana Šandorova i Dragane Keler digle su na noge čitav krov, pa su umjetnici izlazili na bis nekoliko puta.

Prvoklasna izvođenja hora Opere Srpskog narodnog pozorišta, posebno u numeri Bohemian rhapsody vratilo nas je u doba kada je rok muzika imala primat.

Cilj je da u narednom periodu što veći broj ljudi osjeti posebnu energiju i atmosferu koju donosi koncert na kome antologijske rok hitove izvode vrhunski solisti u pratnji orkestra profesionalnih muzičara klasične muzike, stoga je izuzetno važna podrška i privrednog sektora i kompanija kao što je Promenada, navode u Pozorištu.

Rok opera uspijeva da spoji naizgled nespojivo kada su u pitanju muzički žanrovi, ali je najvažnije da privlači publiku različitih senzibiliteta, pa u ovom spektaklu podjednako uživaju i poklonici rokenrola i ljubitelji klasične muzike.

Zato više od 60 vrsnih muzičara nastavlja rad na kreiranju novih muzičkih poslastica kojima će počastiti publiku širom zemlje i regiona.