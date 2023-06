U Novom Sadu popunjeni kapaciteti zbog Exita

​EXIT kamp će i ove godine od 4. do 11. jula tradicionalno ugostiti posjetioce sa svih krajeva planete! Nešto više od dvije nedjelje uoči početka EXIT festivala, koji će biti održan od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, smještajni kapaciteti u Novom Sadu i okolini popunjavaju se munjevitom brzinom - prema zvaničnim podacima, u ovom trenutku popunjeno je preko 90 odsto kapaciteta, zbog čega se apeluje da svi koji to već nisu uradili požure i obezbijede svoj smještaj na vrijeme.

Imajući u vidu ovakvo interesovanje turista iz cijelog svijeta, očekuje se da će ove godine biti nadmašen prošlogodišnji doprinos festivala domaćoj ekonomiji, kada je iznosio 19.7 miliona. EXIT festival je od osnivanja do danas privredio Novom Sadu i Srbiji od 220 miliona evra.

Prema podacima najveće svjetske platforme za izdavanje smještaja Booking.com, u Novom Sadu je u ovom trenutku rezervisano preko 90 odsto ukupno raspoloživih smještajnih kapaciteta u periodu od 6. do 9. jula, za vreme EXIT festivala, a očekuje se da će do njegovog otvaranja sve biti popunjeno. Najveći broj posjetilaca ove godine stiže iz susjedne Hrvatske, zatim iz Turske, Sjeverne Makedonije i Bugarske, ali i iz doslovno svih krajeva svijeta, od SAD-a i Meksika, preko Velike Britanije i Njemačke, pa sve do Australije i Novog Zelanda!

Omiljeni festivalski smještaj, EXIT kamp, i ove godine će otvoriti vrata za sve posjetioce koji izaberu da dožive kompletno, danonoćno festivalsko iskustvo propraćeno raznovrsnim sadržajima, a tradicionalno će biti smješten uz obalu Dunava na novosadskom Štrandu, sa pogledom na Petrovaradinsku tvrđavu. Jedan od najsigurnijih kanala rezervisanja smještaja je Exitov zvanični turistički servis EXIT Trip, gdje je još uvijek dostupan određeni broj smještajnih jedinica u kampu i hostelima.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista slijeću predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Grammy rekorder Skrillex, kao i broj jedan svjetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi, prenosi "Telegraf".

Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 7.490 dinara, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po cijeni od 3.390 dinara, a za nedjelju po cijeni od 2.990 dinara. Uslijed ogromne potražnje, aktuelne cijene ulaznica važiće samo do četvrtka, 22. juna! Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mjestima i online.