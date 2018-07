U Splitu održana komemoracija Oliveru Dragojeviću

SPLIT - Skoro 10 minuta trajao je danas aplauz posvećen Oliveru Dragojeviću, na komemoraciji povodom njegove smrti u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, nakon čega su okupljeni spontano počeli da pjevaju pjesmu "Vjeruj u ljubav".

U Hrvatskoj je danas proglašen Dan nacionalnog saučešća povodom smrti Dragojevića, a komemoraciji su prisustvovali predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, premijer Andrej Plenković, ministri, kulturne i javne ličnosti...

Kompozitor i pjevač Zlatan Stipišić Džiboni, jedan od Dragojevićevih najbližih saradnika i prijatelja, podijelio je sa okupljenima u splitskom HNK sjećanje na jedan događaj od prije dvije godine.

"Zima. Oliverova kuća. Prva vrata, prvi komšija je ribarnica. S druge strane jedna konoba zove se Ribar i gledam ga kako veže brod. Zima, strašna bura. Veže se i on i sinovi. Nosi kesu s ribom što su uvatili. To je ta slika koju želim da podijelim sa vama. Njegovo rodno mjesto. Kuća, familija, njegovo more. Gdje je tu muzika? Slika je puna muzike. I Stine i Nocturno i Cesarica i Moj lipi anđele", govorio je plačući Džiboni.

Dva broda Hrvatske ratne mornarice učestvovaće danas u Splitu na ispraćaju Olivera Dragojevića, gdje će od gata sv.Nikole isploviti prema Veloj Luci.

Ispraćaj posmrtih ostataka Olivera Dragojevića biće u Splitu od Rive do Lučke kapetanije, gdje će u 19.50 kovčeg biti ukrcan u katamaran za Velu Luku na ostrvu Korčuli.

Tamo će u srijedu u 18 sati na lokalnom groblju groblju sv. Roka po lokalnim običajima biti obavljena sahrana legendarnog pjevača i kompozitora.

Oko 500 brodica sa ostrva Hvara i Visa okupiće se večeras između luke Hvar i Paklenih otoka kako bi odale počast Dragojeviću, dok katamaran s njegovim kovčegom bude plovio tim morskim područjem u smjeru Vele Luke na Korčuli gdje je odrastao.

Brodice koje budu okupljene između luke Hvar i Paklenih ostrva, trubljenjem će odati počast Dragojeviću dok katamaran s njegovim kovčegom bude prolazio pored Hvara.