U ponudi festivalski paketi za Nektar OK Fest 2021

Brojni OKfestovci koji su od objave lineupa za ovogodišnje sedmo po redu izdanje Nektar OK Festa 2021, a koji će se 13/14/15 avgusta održati na Tjentištu, željno iščekivali početak prodaje festivalskih paketa, od danas mogu do svoje odabrane OK ponude.

"U ponudi su paketi koji podrazumjevaju boravak u nekom od smještajnih objekata na Tjentištu, prevoz, festivalsku ulaznicu, aktivnosti u okviru posjete Nacionalnom parku Sutjeska, ili uvijek željeni paket za boravak u OK kampu, omiljenom mjestu festivalske publike", saopšteno je iz OK festa.

Paketi ponude za boravak na Nektar OK festu 2021 dostupni su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking.

Svi paketi koji se odnose na bukiranje hotelskog i apartmanskog smještaja na samoj lokaciji, bukiraju se direktno preko organizatora, dok se najtraženiji paket OK kamp (35 KM) u okviru kojeg je obezbjeđen boravak u kampu i festivalska ulaznica, može kupiti putem prodajnih sistema kupikartu.ba i Gigstix.

Za sve ljubitelje prirode, kampovanja i dobre muzike OK kamp i ove godine otvaramo dan ranije, tj. 12. avgusta.

Kako je ranije i najavljeno, svi kupljeni paketi i aranžmani za festivalsko izdanje 2020. koje nije održano, važiće i za nove datume festivala u 2021. godini. Publika kojoj novonajavljeni datumi održavanja festivala ne odgovaraju i nisu u prilici da nam se pridruže, ima mogućnost povrata novca za ranije izvršenu kupovinu. O svim uslovima povrata u zavisnosti od kupljenog paketa publika će biti informisana na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net .

Podsjećamo još jednom da nas sedmo izdanje Nektar OK Fest-a očekuje na jednoj od najljepših lokacija u BiH i regiji, Nacionalnom parku Sutjeska i to 13/14/15 avgusta, uz odličan muzički program na kojem će na tri festivalska stage-a nastupiti preko 20 domaćih i regionalnih izvođača. Samo neka od imena koja nas očekuju na Tjentištu su: Bajaga i instruktori, Van Gogh, Hladno pivo, Darko Rundek & Ekipa, Goran Bare & Majke, Brkovi, Zoster, Atheist Rap, Ritam Nereda, Marko Nastić, Mladen Tomić, Marina Karamarko i brojni drugi.

Uz Nektar OK Fest i ove godine je prijatelj festivala kompanija m:tel.

"Vrijeme je za muziku, vrijeme je za zabavu....vidimo se na Tjentištu 13/14/15 avgusta", ističu iz OK festa.

