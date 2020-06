U prodaji novi album Amire Medunjanin

"For Him and Her", novi studijski album world music dive Amire Medunjanin, od danas je u prodaji. To je jedinstveni omaž Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić – 12 njihovih pjesama u interpretaciji Amire Medunjanin jednostavno očarava.

"Svirajte mi tiho, tiše" prva je pjesma s kojom nas Amira uvodi u svijet "kafanske muzike" i za koju je danas na njenom službenom YouTube kanalu objavljen službeni lyric video. Kako piše Petar Peca Popović, poznati novinar, rock kritičar i publicist, u knjižici izdanja: "Kafana, mehana, bircuz, konoba, gostiona, taverna ili birtija na našim prostorima oduvek označava mesto gde se najlepši dani proživljavaju noću. /…/ Kafana je bila i jeste vrsta oaze, gde još postoji kult prvosveštenika mikrofona. Tu se gaji druga vrsta popularnosti, a duša gosta posebno vrednuje."

Osim spomenute "Svirajte mi tiho, tiše" na albumu se nalaze Tomini i Silvanini evergrini: "Ja nemam prava nikoga da volim", "Čekaj me", "Šta će mi život", "Što je tužna tako ova noć" (prvi objavljeni singl koji prati službeni videospot), "Rane moje", "Kad se voli, što se rastaje", "Srećo moja", "Danka", "Dva smo sveta različita", "Što te večeras nema" i "Umoran sam od života".

Album "For Him and Her" snimljen je u Bostonu (SAD) u studiju Big BlueSound dok je dio instrumenata snimljen u Beogradu i Mostaru (Studio Coda i Mostar Rock School). Na albumu su učestvovala eminentna muzička imena: Shyrkhan Agabeyli (bas), Bojan Zulfikarpašić (perkusije i Moog Matriarch), Predrag Vasić (gitare i mandolina), Ismail Lumanovski (klarinet), Mustafa Šantić (harmonika), Vladimir Ćuković (violine) i Pantelis Stoikos (truba). Realiziran u suradnji s partnerom projekta Stars & More i u izdanju Croatia Recordsa, For Him and Her diskografski je dragulj i sasvim sigurno jedan od albuma godine. Naslovna fotografija djelo je Vojislava Đorđića (Town Hill Colony) dok je za likovno oblikovanje zaslužan Tarik Zahirović (Ideologija, Sarajevo).