U prodaji posljednje, ograničene serije ulaznica za Exit

Do otvaranja ovogodišnjeg EXIT-a ostalo je još deset dana, u prodaji su posljednje, ograničene serije ulaznica, a prvog dana festivala nastupiće engleska rok grupa "The Cure".

Njihova svirka će početi u 20.30 sati, a organizatori najavljuju da će biti uzbudljivo i poslije koncerta, jer će na glavnoj bini žurku napraviti belgijska superzvijezda Lost Frequencies.

I druga podjednako važna bina EXIT festivala dočekaće zvijezde iz najvišeg svjetskog ranga, jer se na mts Dance Arenu vraća njen kralj Carl Cox kojem će se pridružiti Maceo Plex, Charlotte de Witte, Monika Kruse i drugi.

Program na glavnoj bini EXIT festivala 4. jula startovaće već od 19.00 sati nastupom noise rock majstora 65daysofstatic, piše u saopštenju u kom se dodaje da je taj sastav lično frontmen benda "The Cure", Robert Smith, izabrao za predgrupu.

"The Cure" planira početak nastupa već u 20.30 sati zbog čega se publici savetuje da zamene svoje četvorodnevne vaučere za narukvice na vreme ili da se, ako imaju jednodnevne ulaznice, zapute što ranije ka ulazima na tvrđavi, kako bi ušli na vrijeme i zauzeli svoje mjesto ispred glavne bine.

Ubrzo nakon ponoći, na glavnoj bini nastupiće belgijska superzvijezda Lost Frequencies nakon čega će nastupiti poznati ruski dvojac Filatov & Karas, dok će program prvog dana zatvoriti belgijski dvojac Two Pauz.

Na mts Dance Areni će tokom četvorodnevnog programa nastupiti Charlotte De Witte, njemačka veteranka elektronskog zvuka Monika Kruse i domaća Ð zvezdu Ilija Ðoković, dok će veliko finale i zatvaranje Arene toga dana biti povjereno tećno vedetama Carlu Coxu i Maceo Plexu.

EXIT festival će ove godine imati više od 40 bina i zona, a samo jedna od njih je kultna Addiko Fusion bina gde će se u četvrtak, 4. jula, naći domaće i regionalne hip-hop zvijezde Bad Copy, Sajsi MC i Helem nejse, kao i legende ska scene, britanski The Selecter.

Prvo veče na No Sleep Novi Sad bini, poznatoj po underground elektronskom provodu, biće u znaku minhenskog kluba MMA - Mixed Munić Arts, a tu postavu predvodiće Francuz I Hate Models, uz imena poput Shdw & Obscure Shape, Boston 168, Black Lotus, Martina Hilber i Ana Rs.

Na Explosive bini čuće se jaki rifovi i žestoki vokali zahvaljujući sastavima Peter and the Test Tube Babies, Booze and Glory, Das Ić i mnogim drugima, a Cockta Beats bina predstaviće hip-hop i trap izvođače koje predvodi popularni Haže.

Organizatori navode da su u prodaji posljednje, vrlo ograničene serije ulaznica, četvorodnevne po cijeni od 7.490 dinara, jednodnevne ulaznice za prvi dan festivala, 4. jul, po cijenama od 3.690 dinara za PARTER i 4.990 dinara za FAN PIT, dok je cijena VIP ulaznice samo za taj dan 15.000 dinara.

U prodaji su i dnevne ulaznice za ostale dane EXIT festivala i to po 2.990 dinara za petak i subotu, te 2.790 dinara za nedelju, a dostupne su putem exitfest.org.