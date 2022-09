U prodaji posljednji kontingent ulaznica za Stingov koncert u Sarajevu

Svjetska muzička zvijezda Sting 2. oktobra u Sarajevu će održati koncert, a u prodaju je pušten i posljednji kontingent ulaznica koje su vraćene od strane publike kada je došlo do promjene termina koncerta, uslijed prolongiranja turneje zbog pandemije virusa korona.

U prodaji su dostupne preostale ulaznice za parter zonu, a moguće ih je kupiti putem internet platforme www.kupikartu.ba, kao i na njihovim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 69 KM.

"Njegova jesenja turneja započinje 20. septembra u Tampereu u Finskoj i trajat će sve do kraja novembra. U ovom dijelu turneje će održati 28 koncerata i zadovoljstvo nam je što smo uspjeli pronaći datum i za održavanja sarajevskog koncerta, uprkos prologiranju turneje. Želimo da pozovemo sve ljubitelje dobrog zvuka da nam se pridruže na najvećem spektaklu godine 2. oktobra u Zetri", naveo je u saopštenju Boban Milošeski, vlasnik produkcijske kuće "Avalon" koja je organizator koncerta.

Koncert će trajati dva sata i biće sastavljen od Stingovih najvećih hitova - "Every Breath You Take", "Message In A Bottle", "Englishman in New York", "Fragile", "Shape Of My Heart", "Desert Rose" - ali će istovremeno biti i promocija novog albuma "The Bridge".