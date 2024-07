U ritmu planinskih masiva: Završeno prvo festivalsko veče na Tjentištu

Prvi dan Nektar OK Festa počeo je na OK Summer stage-u u podne. Za najfiniju selekciju ritmova bili su zaduženi DJ Rezident i Nebs Jack.

Bend Pero Defformero eksplozivno je otvorio program na Jagermeister OK stage-u i mada su prvi put na Tjentištu, čini se kao da ovu publiku znaju oduvijek.

"Prvi put smo se našli u ovom predivnom ambijentu. Dosta lijepih riječi sam čuo o ovom festivalu, od usta do usta, gomila Novosađana i okoline je bila na ovom festivalu, dobre vijesti se šire jako brzo i znali smo u startu da je dobar i jako kvalitetan festival. Jako smo se obradovali kada su nas pozvali", rekao je Goran Biševac, frontmen sastava Pero Defformero.

Nakon fuzije folka i metala, uslijedio je hip hop s mediterana, nastup Who See klape. Ovaj nezaustavljivi sastav jedan je od omiljenih među OK publikom.

Dnevni program u OK kampu zatvorili su Bjesovi tvrdim ritmovima i gitarskim rifovima.

Visa Main Stage donio je muzičku raznolikost. Čast da otvore najveći festivalski stage imali su Neno Belan & Fiumens koji su rasplesali publiku i podsjetili ih kako je to biti ludo zaljubljen.

Uslijedio je nastup Thievery Corporation. Njihova sposobnost plivanja u različitim muzičkim žanrovima oborila je OK publiku s nogu. Svirati u nestvarnom ambijentu NP Sutjeska bilo je izuzetno inspirativno za ovaj sastav.

"Nisam do sada znao za informaciju da se baš ovdje nalazi jedina preostala prašuma u Evropi, iako sam cijeli dan govorio ljudima iz benda koliko sam oduševljen ovom prirodnom ljepotom. Ovo mjesto je tako lijepo, inspirisani smo, mističnost, planine, zelenilo, osjećam da smo bili povezani. Ovaj mjesec, planine, oblaci, zaista nevjerovatno, inspirisalo nas je", rekao je Rob Garza iz Thievery Corporationa nakon nastupa.

Nakon muzičke fuzije, scenu je osvojio Zoster, bend koji je disao zajedno sa OK publikom. Program na Visa Main Stage-u zatvorio je Sunshine koji je atmosferu u publici doveo do usijanja.

OK kamperi su otplesali do OK Stage-a na after party. Muziku su do ranih jutarnjih časova birali Rezident DJ, Technasia i Mladen Tomić.

Tokom prve festivalske večeri, na OK Cinema Stage-u prikazan je film “Gipsy Mafija - To smo što smo”.

Program se nastavlja drugog festivalskog dana kada sve posjetioce očekuje bogat sadržaj.

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala NLB Banka AD Banjaluka, te VISA – službena festivalska kartica.

