U2 nakon četiri decenije sviraju bez bubnjara Larija Malena

LONDON - Svjetski čuveni irski rok sastav U2 najavio je za jesen niz koncerata u prostoru "Sfere" u Las Vegasu, gdje će prvi put nakon više od četiri decenije postojanja nastupiti bez bubnjara Larija Malena Džuniora, odsutnog zbog zdravstvenih problema.

"Biće nam potrebno sve što imamo da priđemo 'Sferi' bez druga na bubnjarskoj stolici, ali Lari nam se pridružuje u dobrodošlici Bramu Van Den Bergu koji je sila na svoj način", saopštili su pevač Bono Voks, gitarista Di Edž i basista Adam Klejton.

Ranije su mediji izvijestili da će se Malen tokom 2023. godine oporavljati od operativnog zahvata.

Bend, koji nije nastupao uživo već četiri godine, sada dolazi u tehnološki inovativni prostor "MSC Sphere" u Las Vegasu gde će imati niz koncerata nazvanih "U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere", posvećenih albumu "Achtung Baby" (1991).

"Ne želimo iznevjeriti ljude, posebno ne naše slušaoce…Istina je da nam nedostaju onoliko koliko izgleda da mi nedostajemo njima. Naši slušaoci su uvek bili peti član benda. Konačno, nismo svirali uživo od decembra 2019. i moram ose vratiti na pozornicu da vidimo lica naših fanova ponovo", kaže se u saopštenju U2, prenosi Tanjug.

Kako je navedeno, "Achtung Baby" je pravi album, a "Sfera" je jedinstvena pozornica koja se pravi za U2 u pustinji i pravi prostor da se "iskustvo muzike uživo prenese na sljedeći nivo".

"Sfera' je više od prostora, to je galerija i muzika U2 će biti svuda po zidovima", ističu U2.

Bend će 17. marta objaviti album "Song of Surrender" na kome su ponovo snimili svojih 40 starih pjesama, zabilježenih na brojnim izdanjima od 1980. godine, a svaki član U2 je birao deset. Do sada su se pojavile nove, "ponovo zamišljene" verzije "Pride (In the Name of Love), "With Or Without You" i "One".