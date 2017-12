U2 objavili novi album

Irski rockeri U2 predstavljaju iščekivano studijsko izdanje "Songs of Experience", prethodno najavljeno pjesmama "You're The Best Thing About Me", "Get Out Of Your Own Way", "The Blackou" i "American Soul".

Novi album od danas je dostupan u digitalnom obliku putem Deezera i Google Playa.

Produkcijom izdanja "Songs Of Experience" bavili su se Jacknife Lee, Ryan Tedder, Steve Lillywhite, Andy Barlow te Jolyon Thomas. Izdanje dolazi u digitalnom i CD obliku te na dvostrukom vinilu. U standardnom obliku nalazi se 13 pjesama dok u Deluxe izdanju imamo prilike čuti 17 pjesama.

"Songs of Experience" sniman je u Dublinu, New Yorku te Los Angelesu, nasljeđuje izdanje "Songs Of Innocence"(2014.), a svojevrsni je nastavak spomenutog albuma.

Pjesme s oba izdanja vuku inspiraciju iz poezije Williama Blakea, pisane tokom 18. vijeka. I dok prethodni album predstavlja iskustva i uzore benda, iz 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka, "Songs of Experience" dolazi u formi intimnih pisama mjestima i ljudima bliskih članovima benda.