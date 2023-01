U2 objavili novu verziju legendarne pjesme "With or Without You" (VIDEO)

U2 su podijelili drugu pjesmu sa svoje predstojeće kompilacije "Songs Of Surrender" – albuma obrađenih pjesama iz cijelog njihovog kataloga.

Poslije pjesme "Pride (In the Name of Love)", sada su objavili i "With Or Without You".

Pjesma je prvobitno objavljena u martu 1987. kao glavni singl s njihovog petog albuma, "The Joshua Tree". Bila je izuzetno uspješna i zauzela je vrhove lista u njihovoj rodnoj Irskoj, SAD i Kanadi, a probila se u Top 5 u Nizozemskoj, Belgiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Finskoj, Novom Zelandu i Španiji.

Nova verzija "With Or Without You" zadržava melanholičnu atmosferu originala, ali s oštrijom i minimalističkom produkcijom fokusiranom na akustičnu gitaru koja uokviruje Bonov emotivni glavni vokal.

Songs Of Surrender” izlazi 17. marta, a sadržaće 40 obrađenih pesama iz U2 kataloga dugog četiri decenije, s pjesmama sa svih osim dva od njihovih 14 albuma ("October" iz 1981. i "No Line On The Horizon" iz 2009.).

Album prati Bonovu knjigu memoara "Predaja: 40 pesama, jedna priča", koja je objavljena u novembru prošle godine.

Album je najavljen fanovima u nizu rukom pisanih pisama koje je poslao The Edge, u kojima je objasnio da je većina radova U2 "napisana i snimljena kada smo bili grupa vrlo mladih ljudi" i da im pjesme poslije niza godina "sada znače nešto sasvim drugo".

"Neke su odrasle s nama", napisao je, prenosi Telegraf.

"Neke smo prerasli, ali nismo izgubili iz vida šta nas je podstaklo da napišemo te pjesme. Suština tih pesama još je u nama. Ali kako se ponovno povezati s tom esencijom kada smo krenuli dalje i toliko narasli?".