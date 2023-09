U2 objavio novu pjesmu Atomic City (VIDEO)

Irski rok sastav U2 objavio je danas novu pjesmu i spot "Atomic City", povodom početka serije koncerata u Las Vegasu.

U2 su saopštili da je pjesma "posveta privlačnom duhu post panka sedamdesetih, posebno (sastavu) Blondi (Blondie), čiji je pionirski rad sa (producentom) Đorđom (Giorgio) Moroderom nadahnuo i uticao na bend".

Pjesma donosi prepoznatljiv gitarski zvuk kakav su Irci gajili osamdesetih godina, a producenti su Džeknajf Li (Jacknife Lee) i Stiv Lilivajt (Steve Lillywhite), koji je radio U2 albume tokom osamdesetih.

Spot "Atomic City" prikazuje nastup U2 na prikolici kamiona u Las Vegasu, pred brojnim građanima, i priziva ugođaj "Where Streets Have No Name" snimljenog na krovu zgrade u Los Anđelesu iz 1987. godine.

U novom spotu pojavljuju se pjevač Bono Voks (Vox), gitarista Di Edž (The Edge), basista Adam Klejton (Clayton) i bubnjar Lari Mulen Džunior (Larry Mullen Jr), koji iz zdravstvenih razloga neće nastupati na koncertima u novoj dvorani "MSG Sphere" u Las Vegasu.