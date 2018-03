U2 ponovo izdaje tri svoje stare vinilne ploče

Irski sastav U2 najavio je ponovno izdavanje na vinilu svoja tri klasika – uključujući i album iz 2000. godine "All That You Can't Leave Behind".

Tri izdanja o kojima je riječ su EP Wide Awake In America iz 1985. godine, album Pop iz 1997. godine i pomenuti album All That You Can't Leave Behind.

Sva tri izdanja će biti remasterizovana i štampana na 180-gramskom vinilu, a svaka ploča će imati i unutrašnji omot koji će biti vjerna kopija originalnog.

Pop i All That You Can't Leave Behind će imati i knjižicu sa riječima pjesama, a sva tri će sadržati i specijalnu karticu za preuzimanje sa interneta.

Njihovo pojavljivanje u prodaji je najavljeno za 13. april. Naručivanje je već u toku, putem zvanične prodavnice "U2".

(RTS)