UK82: Kako je haotični pank zauvijek promijenio metal muziku

Nemiri, suzavci, tuče i svirke - pročitajte kako su haotični pank bendovi iz Velike Britanije; Eksplojted, Disčardž i GBH, popularno nazivani i "UK82" zauvijek promijenili metal muziku i inspirisali velikane poput Metalike, Antraksa, Slejera i drugih.

Godine 1983. gitarista Antraksa, Skot Ijan ugledao je bend koji mu je promijenio život. Odrastajući u Njujorku, bio je svjestan panka od dolaska Ramonsa, ali je čuo dovoljno horor priča o tome šta će pankeri učiniti "dugokosima" da je odlučio izbjeći legendarno gradsko okupljalište CBGB. Sve se promijenilo kada je u grad došao Eksplojted.

Foto: Twitter / Printscreen

Skot je bio veliki obožavalac albuma škotskog benda iz 1982. "Troops Of Tomorrow", te se uputio u klub u centar Menhetna s tadašnjim pjevačem Antraksa Nilom Turbinom i basistom Denom Lilkerom kako bi vidio bend kako svira i gledao kako se razvija muzička anarhija.

"Eksplojted su nastupili i publika je eruptirala u ono što sam ubrzo saznao da se zove 'slam-ples'; Nikada nisam vidio nešto slično! Svi ti pankeri i skinhedi koji su gubili razum i skakali po pozornici, bilo je vrlo fizički i bio sam oduševljen. Htio sam sići dole i ući u šutku, ali Nil me zgrabio i rekao: 'Ne želiš to učiniti – oni ne vole dugokose likove' ", prisjećao se Ijan, a prenio je "LouderSound".

Skačući na agresivne tonove sa svojim krestama na glavama, Eksplojted i srodne duše Disčardže i GBH predvodili su val bendova koji su preuzeli pank i učinili ga težim, bržim i brutalnijim. Ovaj pokret - retrospektivno nazvan "UK82", prema istoimenoj pjesmi grupe Eksplojted - imao je veliki uticaj na nastajanje treš i ekstremnih metal pokreta koji su uslijedili, nadahnjujući sve, od Antraksa i Metalike do Nejpalm Deta, Neurozisa i bezbrojnih bendova širom svijeta danas.

Krajem sedamdesetih pank je bio u lošem stanju. Tvorci scene ili su se razišli (Seks Pistols) ili su se udaljavali od svog izvornog brzog i žestokog zvuka (Kleš, Demned). Novi val britanskog hevi metala promijenio je namjenu pankerskog "uradi-sam" (eng. "DIY") duha i proizvodio vlastite heroje u obliku Saksona, Def Leparda, Ajron Mejdena i ponajvećih, Džudas Prista.

Vijest o skoroj smrti panka očigledno nije stigla do Edinburga kad su Eksplojted osnovani 1979. Predvođeni Votijem Bukanom, s ogromnom crvenom krestom na glavi i škotskim naglaskom koji je graničio s nerazumljivim, njihov debitantski album prkosnog naslova, "Punk's Not Dead" (eng. "Pank nije mrtav") iz 1981. godine, bio je oličenje ekstremne muzike sa pjevanjem koje je viče ličilo na galamu sa navijačkog kopa, bubnjevima koji ne prestaju lupati "pankerskog keca" i gitarama koje su bile brže od bilo čega do tada.

Foto: Twitter / Printscreen

Nekoliko stotina milja južnije u Stouk-na-Trentu, Disčardž je na sličan način povisio ulog. "U ranim danima Disčardž su u osnovi bili bend koji je obrađivao pjesme Seks Pistolsa," objašnjava gitarista Toni "Bons" Roberts, koji je koosnivač benda 1977. godine. Ali kako se sastav benda mijenjao, tako se mijenjao i njegov zvuk. "Bilo je kao novi bend kad se pjevač Kal pridružio. Počeli smo svirati brže i naš zvuk je kao rezultat toga postao tvrđi."

Foto: Twitter / Printscreen

GBH je osnovan sljedeće godine u Birmingemu - tačnije u "Kruni", istom pabu koji je ugostio rane nastupe Blek Sabata. "Svi koji su išli u Krunu pokušavali su osnovati bend, ali smo mi izdržali. Provukli bismo sve kroz ovo jedno pojačalo, a izvorni GBH bubnjar Vilf nije imao kompletan set bubnjeva! Svirali smo što brže možemo jer smo tako mogli sakriti greške", prisjeća se pjevač GBH-a, Kolin Abrahol za "LouderSound".

Foto: Twitter / Printscreen

Zvuk koji su tri benda na kraju razvila imao je isto toliko zajedničkog s Motorhedovom tmurnom, snažnom bukom kao što je imao i sa Seks Pistolsovim ili Klešovim lako pamtljivim rifovima, ali šire pank i metal scene bile su poput ulja i vode, jedna je drugu gledala s prezirom i ponekad nasiljem, iako je nekoliko hrabrih duša povremeno prelazilo granicu.

"Uvijek je bilo nekoliko fanova metala na našim svirkama, čak i u ranim danima. Oni hrabri", govorio je Bons kroz smijeh.

Dok su se bendovi s originalnog pank projekta kolebali između nihilizma i buntovničkog držanja; Eksplojted, Disčardž i GBH bili su podstaknuti frustracijom i bijesom zbog stanja u svijetu oko njih.

"Birmingem je bio industrijski grad koji je upravo izašao iz tmurnih sedmica... nestanak struje, velika nezaposlenost. Bilo je to grubo, teško mjesto. Prilikom izlaska iz autobusa mogla bi vas napasti grupa skinhedsa, motorista ili drugih baraba. Bilo je čupavo", prisjeća se Kolin.

Nije iznenađujuće da su velike diskografske kuće s prezirom držale ove huligane sa šiljastom kosom na dohvat ruke. Umjesto toga, nezavisne izdavačke kuće iz Ujedinjenog Kraljevstva kao što su Sekret iz Londona (koja je izdala prvenac Eksplojteda) i Klej bile su zadužene za oslobađanje ove nasilne buke u svijet. I GBH i Disčardž su potpisali ugovor s Klejom, potonji nakon što je osnivač etikete Majk Ston vidio člana publike kako gađa bend komadom govedine tokom nastupa u Stouku.

Izdan u aprilu 1981., Disčardžov EP pod nazivom "Why?" bio je kakofonija povratnih informacija, proto-blastbitova i bijesnih urlika, naguravši 10 pjesama u nešto manje od 15 minuta i dostigavši broj 1 na UK Nezavisnoj Top Listi. Istog mjeseca, debi "Punk's Not Dead" Eksplojteda dostigao je 20. mjesto službene top liste, čime je bend dobio pozivnicu za kultnu emisiju "Top Of The Pops" za nezaboravnu izvedbu pjesme "Dead Cities". Voti se kasnije šalio da su Eksplojted "vjerovatno jedini bend koji je prodao manje ploča nakon pojavljivanja u emisiji".

Odjednom, provincijalna mjesta i gradovi širom zemlje imali su vlastitu grupu klinaca s krestama u stilu Eksplojteda i Disčardža, te logotipima naslikanim na leđima svojih jakni: Vajs Skuad i Kejos UK iz Bristola, Anti-Nouver Lig iz Tanbridž Velsa, Anti-Pasti iz Derbija, i tako dalje.

U decembru 1981. godine Eksplojted i GBH svirali su zajedno u Kvins Holu u Lidsu, dijeleći binu s Anti-Nouver Ligom i pank pionirima Demned, kao i američkim hardkor pionirima Blek Fleg.

Foto: Twitter / Printscreen

"Bio je to prvi put da smo sreli Amerikance i shvatili da se i tamo svašta događa. Tamo su bile hiljade ljudi, svi su divljali. Čitav svijet je izgledao kao velika pank scena", prisjetio se Kolin.

Ako je 1981. bila godina formiranja novih pankera, 1982. je bila godina kada je sve eksplodiralo. Drugi album Eksplojteda, "Troops Of Tomorrow", povećao je brzinu i agresivnost svog prethodnika, dok su GBH i Disčardž objavili značajne debi albume u obliku "City Baby Attacked By Rats" i "Hear Nothing See Nothing Say Nothing".

"Album 'Hear Nothing See Nothing Say Nothing' imao je veliki uticaj na Antraks, Slejer i Egzodus. Postojao je nivo intenziteta, agresije i brutalnosti koja je bila različita od svega što smo ikada čuli. Ti kratki naleti bijesa, ti rijetki tekstovi... zvučalo je kao apokalipsa", objasnio je Skot Ijan jednom prilikom.

Nakon ovih albuma, bendovi su se probili do SAD-a, koje je su imale vlastitu pank scenu koja je napredovala u hardkor vodama. Koliko god divlji bili njihovi nastupi u Velikoj Britaniji, SAD je bio sasvim drugi svijet. "Bilo je nekoliko ludih svirki. Svirali smo na jednom mjestu, a osiguranje su bili ti stari vojnici koji su još u uniformama! Ali kad god bi neko izašao na binu, mnoga mjesta bi isključila razglas i spustila protivpožarnu zavjesu", prisjetio se GBH-ov vođa, Kolin.

Foto: Twitter / Printscreen

Eksplojted su prošli još gore - više od jednog nastupa završilo je prije vremena nakon što je na mjesto ispaljen suzavac. "Bilo je trenutaka kada bismo došli u dvoranu i promoter bi samo rekao: 'Otkazano je, idite kući'," kaže Bons iz Disčardža.

Svirke koje su se dogodile svakako su ostavile utisak na one koji su im svjedočili. Baš kao što je Skot Ijan gledao Eksplojted u Njujorku, Dejv Lombardo iz mladih trešera u usponu Slejer vidio je GBH kako sviraju u dvorani Madam Vongs Vest.

Foto: Twitter / Printscreen

"Nastup u GBH-u stvarno je izgledao kao ono što smo mi sa Slejerom htjeli napraviti. Agresija, ljutnja, uvjerenje da bi svirao svoju muziku... nije bilo ničeg pretencioznog u tome. Bila je to grupa klinaca s ulice koji su se bavili muzikom, ljuti na društvo, na kuću i bilo šta. Kao bubnjar shvatao sam da moram napredovati ako želim držati korak s ovim bendovima", objasnio je Lombardo za "MetalHammer".

Međutim, on nije bio jedini novopečeni trešer u publici te večeri. "Kad smo stigli u San Francisko, Metalika je došla da nas vidi. Poprilično smo se sprijateljili s njima. Tri godine kasnije vježbali smo u Birmingemu i Metalika je završila s probama odmah do nas za ovu veliku turneju koju su rezervisali. Odveli bi nas u pab u vrijeme večere", prisjetio se Kolin iz GBH.

Kako je treš metal cvijetao osamdesetih, britanska pank scena koja ga je inspirisala počela je nestajati. GBH je nastavio, kao i Eksplojted, iako je Voti ostao jedini stalni član. Bons je napustio Disčardž 1982. i osnovao Broken Bons; četiri godine kasnije njegov stari bend izdao je zloglasni album "Grave New World", na kojem je pjevač Kal prihvatio visoko zavijanje ravno sa Sunset Stripa - nešto što se nije svidjelo njihovim postojećim fanovima.

Foto: Twitter / Printscreen

"Bilo je poznato vrijeme kad je Disčardž svirao u Ricu u Njujorku 1986. godine, a HR iz Bed Brejnsa je Kalu izbacio cijelu kantu smeća na pozornicu jer je toliko mrzio njihov novi zvuk!” prisjetio se Skot Ijan.

Disčardž su prihvatili nagovještaj propasti i razišli se 1987. godine, ali ponovno oživljavanje interesa u devedesetima od Sepulture, Slejera i Metalike - koji su obradili "Free Speech For The Dumb" na albumu "Garage Inc." iz 1998. - dovelo je do tri četvrtine njihove 'Hear Nothing See Nothing' postave da se ponovo okupe 2001. GBH je ostao na istom kursu, objavljujući stabilan niz albuma tokom godina, kao i Eksplojted, iako je njihovo posljednje izdanje bilo prije 20 godina, "Beat The Bastards" iz 2003. godine. Sva tri benda i danas redovno nastupaju - čak ni dva srčana udara na pozornici u posljednjoj deceniji ne mogu zaustaviti Votija, oca UK82 pokreta i frontmena grupe Eksplojted.

"Postoje stotine, ako ne i hiljade, obožavalaca širom svijeta koji sviraju obrade njihovih pjesama i tetoviraju se u čast muzičara,” kaže pjevačica benda Det Pil, Mariana Navrotskaja o originalnim UK82 bendovima. "Govorimo o velikom uticaju na modernu muzičku scenu: u najmanju ruku, ovi bendovi još uvijek okupljaju hiljade ljudi na svojim nastupima svake godine, što pokazuje njihovu važnost." Za kraj i Bons je imao šta još da doda:

"Sve se završilo oko toga, ali i dalje na našim koncertima vidimo roditelje koji dovode svoju djecu. Metalika je došla k nama jednu noć prije nego što su svirali u Londonu. Dobili su miran sto daleko od rulje i mogli ste ih vidjeti kako mlataraju glavom cijelu noć. Kasnije su otišli do prodavnice da pitaju ima li besplatnih majica, a djevojka koja je radila nije imala pojma ko su oni pa im je rekla: Možete ih platiti kao i svi ostali', sasvim normalno," Bons se prisjetio te anegdote za kraj.