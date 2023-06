"U.S.A.", hit "Dubioza kolektiva", najavljuje novu sezonu popularne američke serije

Pjesmom "U.S.A.", velikim hitom benda "Dubioza kolektiv" najavljuje se nova, peta sezona višestruko nagrađivane serije "Kad padne mrak", megapopularne horor komedije o vampirima koji se odluče nastaniti u Njujorku.

"I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, Take me to Golden Gate, I will assimilate", početna je strofa "Dubiozine" pjesme koja "nosi" trejler za petu sezonu serije.

"'Kad padne mrak' ili u originalu 'What We Do In The Shadows' ogroman je televizijski hit, posebno hvaljen za casting i scenarij, koji je u svoje četiri sezone ulovio čak 17 'Emmy' nominacija, uključujući i one u kategoriji 'Outstanding Comedy Series'. Najpoznatiji svjetski TV i filmski portal IMDb dodijelio mu je visokih 8.6, dok je na Rotten Tomatoes rating gotovo savršenih 98 odsto. Nova, peta sezona premijerno će se početi emitirati 13. srpnja", saopšteno je iz PR tima benda "Dubioza kolektiv".

Dalje se navodi da u godini u kojoj "Dubioza kolektiv" slavi 20 godina rada jedna od njihovih najpopularnijih pjesama ponovo istrčava u prvi plan.

"Singl 'U.S.A.' originalno je objavljen na albumu 'Wild Wild East' objavljenom 2011. godine, dok je pripadajući videospot pogledan je na YouTubeu više od 18 milijuna puta. Premijeru pete sezone 'Kad padne mrak' 'Dubioza' će dočekati na turneji. Kalendar benda u ovom trenu broji 27 datuma koji će dopunjavati u sljedećim mjesecima, a na njihovom putu naći će se Francuska, Češka, Španjolska, Češka, Poljska, Bugarska, Slovačka, Austrija Luksemburg, Švicarska, Srbija, Slovenija, Hrvatska i daleki Meksiko te nekoliko nastupa u zemljama regije", zaključeno je u saopštenju.