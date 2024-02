Ubijen poznati reper

Denzel Silos (26) poznatiji kao Bigidagoe ubijen je u nedjelju ujutro blizu stanice Sloterdajk u Amsterdamu.

Hitna pomoć pronašla je teško povrijeđenog muzičara i hitno ga prevezla u bolnicu, gdje je podlegao povredama. Policija istražuje šta se dogodilo i motive ovog jezivog zločina.

Prema podacima holadnskog sajta Parol, Silos je prisustvovao zabavi "Jedna noć u Amsterdamu", u Centru za događaje na Roni.

Pogođen je u gornji dio tijela kada je napuštao proslavu, a policija je dojavu o pucnjavi primila u 5:25 časova, prenosi Telegraf.rs.

A sad news !! A 26-year-old man was killed in a shooting in Amsterdam this morning. According to het Parool, this is Danzel Silos, better known as rapper Bigidagoe from the rap group Zone6 in the Holendrecht district. #bigidagoe #Danzel_Silos pic.twitter.com/VKL0bvpzme