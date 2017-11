Udaje se Demi Lovato ili sprema novi spot?

Naslovna numera sa šestog studijskog albuma Demi Lovato "Tell Me You Love Me" uskoro bi trebalo da dobije spot.

Pjevačica ćuti, ali sudeći prema fotografiji koju je objavila na društvenim mrežama, ili će u video-spotu glumiti mladu ili će do kraja godine izgovoriti sudbonosno Da.

Obožavaoci Demi Lovato na osnovu fotografije koju je objavila na društvenim mrežama zaključuju da je riječ o najavi video-prezentacije pjesme "Tell Me You Love Me". Naime, drugi singl sa albuma koji nosi isti naziv za sada ima samo "privremeni" spot.

Djevojka u bijeloj haljini se idealno uklapa uz ovu baladu, ocjenjuju muzički poznavaoci i podsjećaju da je tema vjenčanja u spotu više puta donijela dodatnu popularnost pjesmi.

Tako je bilo u slučaju pjesama "Best Thing I Never Had" koju pjeva Bijonse, Sugar grupe "Marun fajv" i November Rain čuvenih "Gunsa".

(RTS)