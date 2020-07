Ukrajinska kuća objavljuje album banjalučkog DJ-a

Banjalučki DJ i producent Nebs Jack potpisao je ugovor sa ukrajinskom producentskom kućom "Freegrant Music", koja će objaviti njegov debitantski mini-album. Nebs Jack, čije je pravo ime Nebojša Janjić, ističe da je do ove saradnje došlo nakon niza sjajnih komentara na njegovu demo traku "Lunar".

"Nakon ovih komentara, 'Freegrant Music' tražio je još dvije moje autorske trake te da s njima objave mini-album koji će sadržavati tri trake naziva 'Lunar', 'Visions' i 'Exodus'. Ove trake predstavljaju posebnu harizmu između žanrova progressive house i melodic techno, koji karakterišu i moje live setove proteklih nekoliko godinama", rekao je Nebs Jack.

Muzičar dodaje da je pred njim bio veliki izazov da ove trake predstavi u što kraćem roku zbog gustog rasporeda izdavanja.

"S obzirom na to da izdavačka kuća ima jako gust raspored izdavanja na godišnjem nivou, preporučeni rok mi je bio tri sedmice da uradim sve. Pozitivni komentari svjetskih imena su nakon reakcije publike sigurno najbitniji faktor u autorskom radu, iznenadio sam se kada sam vidio podršku i sjajne komentare od imena kao što su: Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Gareth Emery, Kryder, Animal Picnic i drug", istakao je Nebs Jack.

Producent dodaje da će ova saradnja biti prilika za otvaranje vrata drugih velikih producentskih kuća.

"Izdavačke kuće su glavni distributeri koji naš rad plasiraju na svjetsko tržište, samim tim smo svi u potrazi za što boljim kućama i ugovorima. Svi oni gledaju s kim ste do sada sarađivali, tako da je to jedan proces kroz koji moramo da prođemo da bismo došli do najboljih", zaključio je Nebs Jack.

Ovaj talentovani muzičar dodaje da je u proteklom periodu pojava pandemije virusa korona veoma loše uticala na svjetsku elektronsku scenu, a taj efekat se posebno osjetio i na našim prostorima.

"Svjedoci smo da ta agonija i dalje traje. Vrijeme izolacije i zabrane noćnog života iskoristio sam za stvaranje nove muzike i nadam se da će se rješenje za ovu situaciju što prije naći", rekao je Nebs Jack.

Ipak, kako ovaj muzičar ističe, publika će imati priliku uskoro da čuje njegov autorski rad uživo, jer je u planu nastup na ovogodišnjem izdanju "Nektar OK festa" na Tjentištu.

"Za ovo ljeto imam rezervisane sjajne nastupe, ali nam trenutno preostaje samo da se nadamo da će sve biti realizovano. Nastupu na 'Nektar OK festu' se radujem, kao i druženju sa kolegama koje će takođe nastupiti sa mnom. Sa ekipom na Tjentištu imam poseban odnos, pošto se svake godine odlično družimo, a ove godine će to sigurno biti još bolje", poručio je Nebs Jack.

Dodao je da bi trebalo uskoro da nastupi i pred publikom u gradu na Vrbasu.

"'Art Of Emotions' je moj projekat koji je osnovan prije dvije godine, a za koji dan će biti objavljen i tačan datum održavanja na jednoj od najljepših lokacija u Banjaluci, na kojoj će posjetioci moći uživati u mom setu, a ujedno i čuti neke od vodećih regionalnih imena", poručio je Nebs Jack.