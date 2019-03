Ulaznice za Deep Purple od danas u prodaji

Ulaznice za koncert Deep Purple 6. decembra u Štark areni, od danas su u prodaji, po cijenama od 3.100 (51 KM), 3.500 (58 KM), 3.900 (64 KM) i 4.500 dinara (74 KM) na blagajnama Štark arene, Bilet centra, Ticket Vision-a, kao i na sajtu www.starkarena.co.rs.

Jedan od najvećih bendova u istoriji roka, predvođen pjevačem Janom Gilanom, održao je koncert 2014. godine u Areni pred više od 10.000 ljubitelja rokenrol zvuka.

"Smoke on the water", "Black Night", "Hush", "Highway Star", "The Mule" i drugi hitovi iz karijere benda duge skoro pola vijeka, ponovo će odjeknuti Arenom.

Prije dvije godine, rok ikone su započele "Long Goodbye Tour", za koju su planirali da bude poslednja u njihovoj bogatoj koncertnoj karijeri.

Zbog ogromnog interesovanja miliona obožavaoca širom svijeta, Deep Purpl će u okviru turneje ponovo posetiti neke zemlje, a među njima je i Srbija.