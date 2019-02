Umjetnost kao mjesto susreta zaraćenih strana

BANJALUKA - Mladen Miljanović, poznati umjetnik iz Banjaluke, u petak s početkom u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) predstaviće video-rad "Zvuci rodnog kraja", koji je nastao u maju i junu prošle godine u saradnji s australijskim režiserom Gregom Blejkijem.

Ono što je zanimljivo u ovom radu jeste da je Miljanović na jednom mjestu okupio ratne veterane iz tri vojske, koje su bile na različitim stranama u ratu u BiH devedesetih godina prošlog vijeka. Radi se o grupama koje se danas bave izvornom muzikom, a koje su za ovu priliku interpretirale izvornu pjesmu kantautora Anta Bubala, po zamisli Miljanovića, objedinjujući različita promišljanja o sveprisutnim simbolima etnonacionalizma u današnjem kulturološkom kontekstu.

"Okupili smo ratne veterane iz sve tri vojske iz rata u BiH, gdje smo zapravo snimili jednu pjesmu koja je sastavljena iz već postojećih pjesama. To su tri verzije iste pjesme i mi smo je zapravo otpjevali u jednom komadu, pa ćemo u petak pokazati u muzeju proces snimanja od oko sedam-osam minuta i sam rad koji traje šest minuta", kazao je za "Nezavisne" Miljanović, čiji autentični rad, odnosno spot u formi "delegiranog performansa" teži ka utopiji.

To nije utopija, tvrde u MSU RS, kao skup superlativa socijalne realnosti, već objedinjenje onog najgoreg iz iste.

"Moram naglasiti da je zgodan čitav kontekst unutar koga će čitav rad bitiprikazan, a to je da je trenutno u MSU RS postavljena izložba 'Was ist Kunst Bosnia and Herzegovina/Heroji 1941-1945', koja pokazuje heroje iz prošlog Narodnooslobodilačkog, odnosno Drugog svjetskog rata, tako da smo ekipa MSU RS i ja, zaključili da je ovo dobra prilika da se uspostavi jedan vremenski dijalog između ta dva konflikta, koji su obilježili ovo naše geografsko područje", rekao je Miljanović tvrdeći da kroz ovaj rad želi postaviti pitanja o ljudima koji su se borili bez obzira na kojoj strani, da li postoji zajednički imenilac te borbe, da li postoji usaglašavanje ikakvog konteksta, te kako koristiti umjetnost i kulturu kao mjesto susreta.

Mjesto susreta za vrijeme snimanja spota prošle godine bili su obronci planine Ozren, a Miljanović, kako nam je priznao, nije teško došao do ekipe za snimanje.

"Do njih sam, moram priznati, došao i lakše nego što sam mislio jer sam imao pomoć čovjeka koji radi na Radio Doboju, a bavi se izvornom muzikom. Svima se svidjela pjesma. Iako sadržajem ima dosta provokativnih nacionalnih komponenti, ona zapravo obesmišljava nacionalizam u globalu", istakao je Miljanović, uz čiji će rad u petak biti predstavljen i godišnji časopis "Inventure 2018", koji obuhvata pregled svih izložbi i izložbenih aktivnosti muzeja u protekloj godini. Na taj način biće obilježeno i 48 godina postojanja institucije.