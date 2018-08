Umrla kraljica soula Areta Frenklin

Čuvena soul pjevačica Areta Frenklin umrla je u 76-oj godini u svom domu u Detroitu nakon duge bolesti.

Prije tri dana njena porodica je objavila da je 'kraljica soula' Areta Frenklin (76) smrtno bolesna i nalazi se u svom domu u Detroitu u krugu porodice koji se mole za njeno ozdravljenje.

Areta se godinama borila s problemima s prekomjernom težinom i alkoholizmom. Strani mediji su pisali da je pjevačica oboljela od raka ali ona je to sve demantovala i odbila pričati o svojim zdravstvenim problemima. Prije nekoliko godina je pala i slomila rebra te je zbog toga morala otkazati sve nastupe.

Prošle godine je posljednji put nastupila na fondaciji Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a. Najavila je to kao njen posljednji nastup u karijeri.

Areta je svoj prvi singl izdala davne 1960. godine kada je imala 18 godina. Godine 1987. postala je prva ženska pjevačica koju su uvrstili u R&R Hall of fame. S vremenom je postajala sve popularnija, a danas uživa reputaciju najuglednije gospel, soul i R&B umjetnice. Svojim moćnim glasom je zaradila titulu 'Kraljice soula'.

Frenklinova, ćerka sveštenika, osvojila je 18 "Gremi" nagrada i ima oko 25 zlatnih ploča.

