Umrla rokenrol legenda

​Muzičar i frontmen rok benda "The Moody Blues" i grupe "Wings" Pola Makartnija, Deni Lejn, umro je u 79. godini života.

Njegova supruga Elizabet Hejns potvrdila je tužnu vijest.

Ona je otkrila da je Lejn dugo imao problem sa plućima i da se lavovski borio.

"Bila sam uz njega, držala ga za ruku dok je išla njegova omiiljena božićna pjesma" rekla je ona.

Deni Lejn bio je engleski muzičar, pjevač i tekstopisac, a javnost ga pamti kao osnivača dva legendarna rok benda: "The Moody Blues", u kojem je bio od 1643. do 1966. godine, i "Wings" gdje je svirao od 1971. do 1981. godine.

Rest in Peace Denny Laine, Wings and Moody Blues Co-Founder. pic.twitter.com/jzhfipfd3M — Classic Rock In Pics (@crockpics) December 5, 2023

