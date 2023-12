Umrla slavna pjevačica

​Slavna južnoafrička pjevačica Bulelva Mekutukana, poznata kao Zahara, umrla je u 35. godini, objavio je tamošnji ministar kulture.

"Moje najdublje saučešće porodici Mekutukana i južnoafričkoj muzičkoj industriji. Vlada je već neko vrijeme uz porodicu. Zahara i njena gitara ostavile su nevjerovatan i trajan uticaj na južnoafričku muziku" rekao je ministar Zizi Kodva.

Zahara je u bolnicu primljena zbog komplikacija sa jetrom.

Snažan glas i sjajni albumi donijeli i brojna priznanja, a proslavio ju je debitantski album iz 2011. "Loliwe" koji se obožavao širom Afrike. Izdala je pet albuma i osvojila na desetine domaćih i međunarodnih nagrada.

