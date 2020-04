Umrli proslavljeni producent i kompozitor

Muzički producent Hal Vilner, koji je radio na popularnom američkom šou “Saturday Night Live” te je radio na albumima Lucinde Vilijams, Lua Rida i Marijan Fejtful preminuo je u utorak u 65. godini, potvrdila je njegova menadžerica Blejk Zidel.

Kako pišu strani mediji, imao je simptome koji se povezuju uz Kovid - 19, no ta mu bolest ipak nije dijagnostifikovana.

Takože, kompozitor Džon Prine izgubio je bitku za život u 74. godini te preminuo od komplikacija vezanih uz virus korona.

Bio je jedan od najuticajnijih kompozitora svoje generacije, a među njegovim najpoznatijim radovima su pjesme "Hello in There", "Sam Stone", "Illegal Smile", "Donald and Lydia" i "Paradise".

Na 62. dodjeli "Grammyja" 26. Januaa ove godine osvojio je priznanje za životno djelo.