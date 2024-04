Umro Diki Bets

Diki Bets, gitarista i jedan suosnivača sastava The Allman Brothers. preminuo je u 80. godini života.

"S dubokom tugom i teška srca porodica Bets objavljuje mirnu smrt Foresta Ričarda "Dikija" Betsa. Legendarni izvođač, tekstopisac, vođa benda i porodični patrijarh preminuo je ranije danas u svom domu u Ospreju na Floridi, okružen svojom porodicom. Diki je bio veći od života i njegov će se gubitak osetiti u celom svetu", stoji u izjavi porodice.

Menadžer David Spero rekao je za Rolling Stone da je gitarista imao rak i hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

Inače, Diki Bets napisao i otpevao najveći hit grupe The Allman Brothers "Ramblin' Man".

"Namjeravao sam da pošaljem 'Ramblin' Man' Džoniju Kešu", rekao je Betts 2020. godine i dodao da je "mislio da je to sjajna pjesma za njega."

"Ali svima se svidjela ta pjesma. Čak se i mom tati svidjela pjesma, prije nego što smo je snimili ili išta. Razmišljao sam da ću je poslati Džoniju Kešu da vidim želi li on to učiniti. Producent Džoni Sandlin je rekao da trebamo još jednu pjesmu za album i pitao me imam li nešto. Rekao sam: 'Pa, imam jednu, ali sam je nameravao poslati u Nešvil da je Keš snimi.' Rekao je: 'Da čujemo.' A onda: 'Ne! Moramo to učiniti'", rekao je svojevremeno Bets, prenosi Index.hr.

