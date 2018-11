Umro američki jazz trubač Roy Hargrove

Trubačev agent Larry Clothier rekao je za radio NPR da je Hargrove imao infarkt nakon hospitalizacije zbog bubrežnih problema i dugogodišnje dijalize.

Američki trubač Roy Hargrove, česti učesnik evropskih jazz festivala, umro je u dobi od 49 godina, objavljeno je u subotu na njegovoj Facebook stranici.

“S velikom žalošću i slomljena srca javljamo da je Roy Hargrove preminuo 2. novembra u dobi od 49 godina”, navodi se u objavi na Facebooku, prenosi Hina.

Trubačev agent Larry Clothier rekao je za radio NPR da je Hargrove imao infarkt nakon hospitalizacije zbog bubrežnih problema i dugogodišnje dijalize.

Roy Hargove je dobitnik dvaju Grammya 1998. i 2003. posebice za saradnju s pijanistom Herbiejem Hancockom.

Hargrove se ubraja se u najistaknutije jazz instrumentaliste i kompozitore.. Obrazovanje je stekao je na Berklee College of Music i The NYC New School, a s progresivnim muzičarima Christianom McBrideom, Nicholasom Paytonom i Frankom Catalanom uveo je jazz u modernu muziku brišući granice između mainstreama i undergrounda, hip-hopa, R&B-a i neo-soula.