Umro frontmen grupe "The Prodigy"

ESEKS - Kit Flint, pjevač svjetski poznate grupe "The Prodigy" nađen je mrtav u svojoj kući u Eseksu, javljaju britanski mediji.

"Jutros oko 8:10 smo dobili poziv od zabrinutog građanina da provjerimo stanje čovjeka koji živi na adresi Bruk Hil u Nort endu. Nažalost tamo smo zatekli mrtvog 49-godišnjaka." - izjavio je portparol policije u Eseksu za "The Sun".

Dodao je i da se smrt ne tretira kao sumnjiva, ali da će se nakon obdukcije znati detalji oko smrti poznatog pjevača.

Ko je bio Kit Flint (Keith Flint)

Kasnih ’80-ih upoznao je di-džeja Lijama Hauleta i upitao ga da li može da uradi neke mikseve za njega. Jedne noći, kada su se Kit i Liroj Tornhil vraćali sa žurke, okrenuli su Lijamovu kasetu na B stranu kako bi čuli neke od njegovih stvari; bili su potpuno oduševljeni.

Riješili su da ga pitaju da li želi da pušta muziku dok njih dvojca igraju na sceni. Lijam je pristao — i tako je rođen The Prodigy.

U početku, Kit je bio samo igrač, ali je 1996. godine bio pjevač na hit singlu Firestarter.

Novi video prikazivao je Flintov novi pank izgled.

Na narednom spot-singlu Breathe, Flint je ponovo bio u centru pažnje.

Na albumu The Fat of the Land iz 1997. godine pjevao je na nekoliko pjesama.

Godine 2002. izašao je singl Baby's Got a Temper, koji je bio pod uticajem Flintovog pank stila, što je kasnije dovelo do toga da se Haulet djelimično odrekne te pjesme.

Na sljedećem Prodidžijevom albumu, Always Outnumbered, Never Outgunned iz 2004. godine, Flint nije učestvovao, ali je pjevao na nekim pjesmama na živim nastupima.

Flint je eksperimentisao i sa nekoliko sporednih projekata, uključujući bendove Flint i Clever Brains Frying.

Flint je bio prepoznatljiv po upadljivoj pank odjeći, šminki i frizuri sa dvije čirokane, često različite boje.