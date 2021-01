Umro gitarista kultnog benda "The Animals"

Britanski muzičar i gitarista kultnog rok benda The Animals, Hilton Valentajn, umro je u 77. godini.

Smrt slavnog gitariste objavila je njegova supruga, ali i diskografska kuća Abkco Music & Records. Uzrok smrti nije naveden, prenosi "Sun".

Rođen je u Northamberlendu 1943. godine, a bendu prepoznatljivom po pjesmi "House of the rising Sun" pridružio se početkom 1960-ih.

Pjesma je bila na vrhu britanskih i američkih top lista 1964. godine.

Uslijedio je veliki niz hitova poput "Don’t Let Me Be Misunderstood", himnu rata Vijetnama "We Gotta Get Out of This Place", pionirske pjesme psihodeličnog zvuka San Franciska "San Franciscan Nights" i "Monterey".

Od 1962. godine, ovo je prvi britanski bend koji je dospio na prva mjesta američkih top listi, a da pjesmu nisu napisali Džon Lenon i Pol Makartni.

Nakon raspada, frontmen grupe Erik Bardon ponovo je okupio bend, a Valentajn je snimio solo album. Gitarista je učestvovao u snimanju pjesama u originalnoj postavi grupe. Njegov poslednji album izdat je 2011. godine.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77. A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS