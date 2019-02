Endi Anderson umro je od posljedica raka u 69. godini. Vijest o odlasku nekadašnjeg bubnjara benda The Cure na Facebooku je objavio njegov bivši kolega iz benda Lol Tolhrst.

"Tužnog srca moram obavijestiti kako je preminuo jedan od braće Cure. Endi Anderson bio je pravi džentlmen i izvrstan muzičar, s opakim smislom za humor, koji je zadržao do samoga kraja, zavjet njegovom prekrasnom duhu. Blagoslovljeni smo što ga znamo", napisao je Tolhrst i time ražalostio javnost.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother. Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.