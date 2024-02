Unity84, festival u čast četiri decenije od ZOI u Sarajevu

Prije tačno 40 godina, Sarajevo, a sa njim i cijeli region, bilo je centar sportskog svijeta. Te daleke 1984. godine u ovom gradu su održane Zimske Olimpijske igre.

U čast ovog velikog jubileja, organizacija "Exit", zajedno sa sarajevskom organizacijom "Garden of Dreams" predstavlja najnoviji dodatak svojoj festivalskoj porodici - Unity84 festival!

Kako saopštavaju organizatori, postavljen 2. i 3. marta, festival će preko dana biti održan na olimpijskoj planini Bjelašnici, dok centralni događaj u subotu, 2. marta u Domu Mladih predvode svjetske zvijezde elektronske muzike Hot Since 82 i Lee Burridge.

"Kao jedan od simbola zajedništva nastupiće i vodeći sarajevski dvojac After Affair, vunderkind srpske i regionalne scene Lanna, kao i brojni DJ-evi iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Kao i dosadašnji poduhvati Exitove festivalske porodice, i najnoviji događaj biće proslava jedinstva, raznolikosti i vječnog duha muzike", javljaju organizatori novoosnovanog festivala.

Ovim povodom oglasio se i Dušan Kovačević, osnivač i direktor "Exit" festivalske grupacije.

"'Exitovi' događaji sa sobom uvek nose ideju zajedništva i ne postoji bolje mesto da pošaljemo poruku mira i jedinstva nego upravo iz srca regiona tokom ovog značajnog jubileja, i to u trenutku kada je ono svetu potrebno više nego ikad. Smatram da Unity84 u Sarajevu okruženom olimpijskim planinama, kroz partnerstvo 'Exita' i 'Garden Of Dreams', ima jedinstven potencijal da postane globalno prepoznatljiv zimski muzički festival”, kaže Kovačević.

Kao jedan od rijetkih velikih evropskih gradova koji na pola sata od samog srca grada ima poznata i dobro uređena skijališta, ističu organizatori festivala, Sarajevo pruža bezbroj mogućnosti za jedinstvenu kombinaciju sportskih i muzičkih dešavanja.

Povodom novog festivala oglasio se i Renad Čelik, suosnivač "Garden of Dreams".

"Od samog početka, jedan od ciljeva 'Garden of Dreams' organizacije je bilo unapređenje bosanskohercegovačke scene, te smo sa tom idejom već nekoliko puta ostvarili uspješnu saradnju sa 'Exitom' i stavili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na svjetsku mapu događaja. Sa ovim festivalom ćemo dodatno istaći prirodni potencijal i osnažiti turističko-ekonomski sektor, kako grada Sarajeva, tako i države, a ujedno i zvanično postati dio 'Exit' zajednice. Prije 40 godina Sarajevo je, kroz Zimske Olimpijske igre, bilo simbol za zajedništvo, pozitivnu energiju, druženje i fair-play takmičenje. Unity84 Festival biće prilika da se ponovo oživi taj duh i da se, kroz muziku, ali i brojne prateće događaje, oda počast bogatoj istoriji i značenju ovog jubileja za cijeli Balkan", navodi Čelik.

Baš kao što su "Exitovi" prethodni festivali spajali muziku, kulturu i društveni aktivizam, dodao je on, Unity84 je spreman da izgradi svoj jedinstveni identitet.

"Festival će biti svojevrsna raskrsnica za ljude različitog porijekla, koji će se simbolično okupiti na Bjelašnici i u Domu mladih kako bi učestvovali u zajedničkom iskustvu koje prevazilazi granice", navodi Čelik.

Iz organizacije još kažu i da sjajno zimsko festivalsko iskustvo obećava i odličan muzički program.

"Tako će na festivalu, preko dana 2. i 3. marta, u jedinstvenom okruženju prelijepe Bjelašnice, dobra muzika biti odlično zagrijavanje za Dom mladih. Tu će, kao sjajna lokalna DJ podrška, nastupiti Adnoir, Andrej Jelić, Calkins, Coem, Davor B, Eela, Fedja Knajdl, Jassa, Nebs Jack, Nemesia. Na centralni događaj u subotu, 2. marta u Dom Mladih stižu Hot Since 82, legendarni Lee Burridge, poznati DJ duo After Affair i mlada i talentovana Lanna", rečeno je iz organizacije.

Nakon ove velike žurke, kako je dodato, sutradan, 3. marta, publiku očekuje i afterparti na Bjelašnici, a lokacija i program samog aftera biće naknadno objavljeni.

"Vrijeme je za veliko okupljanje uz koje će započeti tradicija vječne ljubavi, mira i jedinstva i, kroz Unity84 Festival, biti odata počast ovom velikom jubileju! Prodaja ulaznica za Unity84 Festival počinje u ponedeljak, 5. februara, u 12 časova, na svim prodajnim mjestima www.kupikartu.ba i online po promo cijeni od 25 KM", zaključuju organizatori.

O izvođačima

"Hot Since 82" poznat je kao miljenik publike na ovim prostorima. Ovaj dobitnik prestižne DJ nagrade u kategoriji "Najbolji tech house DJ" višestruko je nominovan za različita priznanja u sferi elektronske muzike.

Njegovu karijeru obilježili su brojni hitovi poput "Buggin" i "Like You". Nedavno je fanove obradovao novom trakom pod nazivom "Never Enough“ u saradnji sa "Us Two i Paige Cavell", koja obećava da će publiku u Domu mladih podići na noge, baš kao i njegov nezaboravni prošlogodišnji nastup na "Exitu".

Legendarni engleski maestro Lee Burridge tvorac je možda i najpopularnijeg zvuka na današnjoj muzičkoj sceni koji spaja house, techno i progressive. Zajedno sa Sashom i Craigom Richardsom činio je grupu Tyrant, a trenutno je jedan od najuticajnijih DJ-eva.

Njegov serijal "All Day I Dream" jedan je od najpoznatijih u svijetu elektronske muzike.

U Domu mladih će, u okviru Unity84 festivala, nastupiti i DJ duo After Affair, koji je prepoznatljiv i po organizovanju serijala događaja Garden Of Dreams. U veoma kratkom periodu ovaj dvojac je izašao iz lokalnih okvira, što je i ozvaničeno dodjelom Ambasador nagrade za regionalnog DJ-a godine.

Mlada Lanna je prva predstavnica Exit Echosystem Music & Talent Office-a, sveobuhvatnog centra za razvoj svjetskih muzičkih zvijezda, za čiju karijeru je zadužena Maria May, poznata i kao agentica Davida Guette. Proboj ka zvijezdama započela je kao najmlađa učesnica u istoriji "Exit" festivala, do sada je već dijelila binu sa nekim od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda, kao što su Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Tijana T i drugi, a saradnja sa poznatim britanskim producentom Sebastianom Haasom donela joj je titulu najmlađeg producenta koji se našao na Beatportovoj Top 100 Progressive-House listi!

