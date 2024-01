Universal Music zabranjuje pjesme TikToku

Universal Music je odlučio da povuče milione svojih pjesama sa TikToka nakon propalih pregovora o plaćanju.

Ova odluka znači da ova društvena platforma više neće imati pristup pjesmama izvođača poput Taylor Swift, The Weeknd, Drake i mnogih drugih.

Universal Music optužuje TikTok za "zastrašivanje" i izjavljuje da namjerava da plati samo "frakciju" tarife koju drugi društveni mediji plaćaju za pristup svom obimnom katalogu

TikTok tvrdi da Universal predstavlja "lažnu priču i retoriku".

Muzičke kompanije zarađuju honorare kada se njihove pjesme puštaju na striming i društvenim medijskim platformama. Iako TikTok - koji je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance - ima više od milijardu korisnika, on čini samo 1 odsto ukupnih prihoda Universala, tvrdi ovaj izdavač.

U "otvorenom pismu umjetničkoj i pjesničkoj zajednici" Universal - koji kontroliše oko trećine svjetske muzike - tvrdi da "u suštini, TikTok pokušava da izgradi posao zasnovan na muzici, a da ne plati pravičnu vrijednost za muziku".

Universal takođe navodi da, pored traženja "odgovarajuće kompenzacije za naše umjetnike", takođe brine o "zaštiti ljudskih umjetnika od štetnih efekata vještačke inteligencije i onlajn bezbjednosti za korisnike TikToka".

Kompanija je saopštila da će prestati da licencira svoj sadržaj TikToku kada njen ugovor istekne 31. januara.

U odgovoru, TikTok je izjavio:

"Tužno je i razočaravajuće što je Universal Music Group stavio svoju sopstvenu pohlepu iznad interesa svojih umjetnika i pjesnika.

Iako Universal predstavlja lažnu priču i retoriku, činjenica je da su oni izabrali da se udalje od snažne podrške platforme sa preko milijardu korisnika koja služi kao besplatnu promotivnu platformu za njihov talenat", rekli su.

Ovo je prvi put da je Universal preduzeo veliki korak povlačenja svojih pjesama sa neke platforme.

Inače, Universal zauzima dominantan položaj u globalnoj industriji muzike. On posjeduje prava na ogroman broj izvođača, od The Beatles i Rolling Stonesa do Eltona Johna i Ariane Grande.

Takođe je vlasnik pjesme "Murder on the Dancefloor" Sophie Elis-Bekstor, koja je nedavno postala hit na TikToku.

U julu prošle godine, Warner Music, koji je treća najveća svjetska snimljena muzička kompanija, i TikTok postigli su novi licencirani dogovor, prenosi "b92".

