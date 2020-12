"Urban Instinkt" o novom singlu: Nijedno dijete se ne rađa sa mržnjom u sebi

Nakon najavnog singla "Bijes", kojim je tuzlanski bend "Urban Instinkt" iz svoje perspektive prikazao stanje u svojoj zemlji, a ujedno i najavio izlazak istoimenog albuma u proljeće 2021, sada je publici predstavljen, drugi službeni singl - pjesma "Istinom sam vođen". Pjevač i frontmen ovog sastava Mirza Čardžić ističe da pjesma govori o problemu mržnje koji je prisutan u našem društvu i načinu borbe protiv ove pošasti koja traje već decenijama.

"Normalan čovjek se pita odakle ta tolika mržnja ljudi jednih prema drugima, šta je hrani? Smatram da sve kreće iz kuće, što se kaže, i djeca, umjesto da odrastaju u ljubavi, odrastaju u mržnji koju na njih prenose njihovi roditelji i u takvom okruženju kako to dijete može izrasti u otvorenog, slobodnog, dobrog čovjeka? Ne može, nikada. Djeca se rađaju nevina, dovoljno je pogledati njihove oči i slušati njihov smijeh i da vidiš svu ljepotu i razlog našeg življenja na ovome svijetu", rekao je Čardžić.

Muzičar je naglasio da se nijedno dijete ne rađa sa mržnjom u sebi te da je ona težak teret za sve nas.

"Protiv tih stvari mi smo digli glas i borićemo se protiv tih stvari na način na koji najbolje znamo, a to je muzikom. Pred tim stvarima ne treba spustiti glavu, pred nepravdom i mržnjom. Vrijeme je da se krene naprijed i da se jasno i glasno kaže koji je problem. Naše kulturalne, vjerske, nacionalne i sve druge različitosti treba iskoristiti da pokažemo poštovanje jednih prema drugima, a ne da dopustimo da se to koristi u svrhu širenja mržnje. To je naša poruka", kaže on.

Novi singl najavljuje i studijski album benda "Urban Instinkt" koji je nastao u periodu izolacije zbog pandemije virusa korona.

"Doba izolacije sam iskoristio na najbolji način sa svojim kolegama iz benda, tako da sam se bacio na snimanje, pisanje tekstova i aranžiranje pjesama u svom kućnom studiju. Album će imati osam pjesama sa različitim temama. Na albumu ćemo imati i nekoliko gostiju i nekoliko pjesama na engleskom jeziku", rekao je Čardžić.

Bend je novu pjesmu snimio kod producenta Dražena Kecmana u studiju "Cirith Ungol" u Aleksandrovcu.

"Saradnja sa Draženom je jedna od najsvjetlijih tačaka našeg benda i jako nam je drago da u timu imamo takvog čovjeka kao što je on. Otvoren, moderan producent, spreman uvijek da nadmaši sam sebe i napreduje konstantno. On stvarno voli svoj posao i daje 100 odsto od sebe. Druga bitna stvar jeste da se on razumije u zvuk i žanr muzike koju mi preferiramo i na sve naša pitanja ima prave odgovore, tako da sam prezadovoljan što radimo zajedno. Drago mi je da imam Dražena za iskrenog prijatelja i pravog producenta", zaključio je Čardžić.