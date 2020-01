"Urban instinkt" predstavio novi spot za singl "Španac"

Bend "Urban instinkt" iz Tuzle nedavno je predstavio svoj prvi studijski album "Spreman sve da dam", na kojem su ugostili legendu domaće hip-hop scene Edu Maajku i repera Frenkieja, a sada su objavili video-spot za pjesmu "Španac", koja se nalazi na aktuelnom albumu.

Muzičari ističu da tematika pjesme i video-spot govore prije svega o problemima mladih ljudi na ovim prostorima.

"U ovom spotu mladi su odlučili uzeti stvari u svoje ruke, te pažnju dati glavnom glumcu koji predstavlja običan narod. Na prevaru i simbolično mu predaju palicu koja simbolizira snagu mladih ljudi, a glavni glumac razbijanjem televizora staje na kraj režimskim medijima i njihovim suludim idejama", rekao je Mirza Čardžić, pjevač sastava "Urban instinkt".

Numera je snimljena u studiju MAT u Tuzli i nalazi se na albumu koji je bend izdao za "Menart", a sve pjesme se mogu naći na YouTubeu i na internet muzičkim platformama. Novi singl je dobio i video-spot koji je sniman u nekoliko faza.

"To je sve trajalo oko godinu dana pošto nam se nije žurilo s novim singlom jer smo već imali aktuelan singl i video-spot za pjesmu 'Ustani i kreni', zajedno s reperom Frenkijem. Čekali smo da ta pjesma dostigne svoj vrhunac pa da onda lagano ispalimo novi video. Kompletan spot je snimljen u Tuzli, a idejni tvorac je naš zajednički prijatelj Goran Brekalo. On je režirao, snimio i montirao video, a ja sam mu asistirao kod montaže. Osim Gorana tu moram spomenuti i glavnog glumca, a to je Irfan Malikić, koji je stvarno ekstra odradio posao", rekao je Čardžić.

Pjesma "Španac" je jedan od singlova sa zadnjeg albuma, ali, kako muzičari dodaju, u planu je objava još autorskog materijala.

"Već imam ideju za novi video-spot za još jednu pjesmu s aktuelnog albuma. Zasad neka ostane tajna o kojoj se pjesmi radi, ali sam siguran da će taj sljedeći video dignuti dosta prašine", poručio je Čardžić i dodao da u narednom periodu planiraju aktivno da rade na promociji novog materijala i da nastupaju pred publikom u zemlji, regionu, ali i Evropi.

"Što se tiče promocije našeg materijala, mi konstantno radimo na tome. Trenutno imamo potvrđene datume na nekoliko mjesta po BiH, a na proljeće sviramo na jednom odličnom festivalu u Austriji, tačnije u Beču. Osim toga, u planu imamo i turneju sa još nekoliko austrijskih hardcore bendova po zemljama Evropske unije. S početkom nove godine uvijek dolaze i novi pozivi za koncerte i festivale, tako da ćemo o našim nastupima i datumima znati više za nekoliko mjeseci", poručio je Čardžić.