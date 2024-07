Usherov koncertni film "Rendezvous in Paris" dolazi u kina (VIDEO)

​Trafalgar Releasing i Sony Music Vision najavili su "Usher: Rendezvous u Parizu" koji će se pojaviti u kinima širom svijeta u ograničenom prikazivanja počevši od 12. septembra.

Koncertni film "uključuje bit njegovog značajnog kulturnog fenomena rezidencije u Vegasu u zavodljivu francusku dodirnu ispovijest."

Dalje se navodi:

"Film sadrži hitove koji su bili na vrhu listi, uključujući 'Yeah!' 'My Boo', 'Love In This Club' i još mnogo toga iz Usherove tridesetogodišnje karijere, izvedene u dosad neviđenim kostimima i vrhunskom stilu, sa savremenom rasvjetom i specijalnim efektima”, prenosi "RatedRnb".

