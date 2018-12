Uskoro novi album Gansa?

Novi album legendarnog benda Guns N' Roses mogao bi, po rečima gitariste Ričarda Fortusa, uskoro da ugleda svjetlost dana. Tokom nastupa benda na Havajima 8. decembra Eksl Rouz je nagovijestio da je novi album na putu riječima "ne možemo da ostvarimo neke buduće planove dok taj ne ostvarimo, zar ne? Kada to bude gotovo, možemo da nastavimo dalje".

Gitarista Ričard Fortus je u intervjuu za radio stanicu KSHE potvrdio da Gansi rade na novom albumu, prenosi NME.

"Trudimo se da snimimo novi materijal i objavimo ga u što skorije vrijeme. Mislim da će se to ostvariti mnogo brže nego što mislite", rekao je on tom prilikom.

Većina originalnih članova Gansa ponovo se okupila 2016. godine kada su se glavni gitarista Sleš i basista Daf Mekejgen vratili u bend i započeli svjetsku turneju pod nazivom "Not In This Lifetime".

Upitan za temu albuma, Fortus je rekao da "Eksl ima o mnogo toga da piše."

Sleš je u septembru rekao da bend ima "tonu" novih pjesama koje su već spremne.