Uz rok koncert u novu školsku godinu

Mini-koncertom banjalučkih mališana u subotu, 29. avgusta, obilježiće se početak nove školske godine. Banjalučki entuzijasti i dugogodišnji promoteri urbane kulture u gradu na Vrbasu, TV i radio voditelj Danijel Dakić i gitarista i muzički autor Dragan Moconja organizovaće u Banjaluci događaj pod nazivom "Rokaj u novu školsku godinu".

Ovom manifestacijom će na jedinstven način biti obilježen početak školske 2020/2021. godine, koja će se zbog pandemije virusa korona odvijati pod znatno drugačijim uslovima od dosadašnjih. Cilj najavljenog događaja je, po riječima organizatora, želja da se ukaže na potrebu aktivnog učestvovanja cijele zajednice u pomoći mališanima da se što kvalitetnije uhvate ukoštac sa brojnim školskim obavezama koje ih očekuju u predstojećem periodu.

"Mini-koncertom mališana Muzičke škole MMS u srcu Banjaluke, u kojem će učestvovati najmlađi polaznici, koji će izvesti čuvenu pjesmu grupe 'Guns N' Roses', 'Knockin' on Heaven's Door', na simboličan način želi se ukazati na to da je, bez obzira na okolnosti, 'od kolijevke do groba najljepše đačko doba' i da ne postoji ništa značajnije i ljepše za đake, nastavnike i roditelje od početka nove školske godine", rekao je banjalučki muzičar Dragan Moconja.

Ovaj muzičar koji je u prethodnom periodu radio sa mališanima u sklopu Muzičke škole MMS ističe da su djeca veoma uzbuđena zbog najavljenog nastupa.

"Djeca reaguju sjajno. Za njih je ovo, pored zabave, dokaz napretka, kao i elan da dalje nastave sa produktivnim vježbanjem i radom. Većina njih teži ka ozbiljnom muziciranju, tako da im je ovo odlična platforma i uvid u dalji tok muzičkog stasavanja. Svakako će ovakav nastup za njih biti pretpremijera nekih većih koncerata i nastupa", naglasio je Moconja.

Događaj je zakazan za 10.30, a održaće se na platou u popularnom parkiću u bašti "Rock Simphony" kafea u Banjaluci.

"Podršku ovom događaju dale su brojne medijske kuće. Ističemo posebnu zahvalnost za fotografije i pomoć u organizaciji banjalučkom fotografu Vedranu Ševčuku Alfu i za podršku drugim mnogobrojnim Banjalučanima koji zbog poštovanja propisanih mjera nadležnih, koje podrazumijevaju javna okupljanja sa manje od 50 osoba, neće ovom događaju prisustvovati", istakao je Danijel Dakić. Organizatori podvlače da će svi učesnici nositi maske i biti na odgovarajućoj distanci.