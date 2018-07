Uz vatromet i baletski spektakl počeo 18. "Exit" festival

Nakon energičnog nastupa domaće grupe "Frajle" i kantautorke svjetskog glasa LP, vatrometom za pamćenje i baletskim spektaklom jedne od najvećih zvijezda našeg doba - Sergejem Polunjinom na Petrovaradinskoj tvrđavi u četvrtak naveče otvoren je 18. festival "Exit".

U okviru ceremonije otvaranja Sergej Polunjin je nastupio sa 40 izvođača i atraktivnim gudačkim orkestrom "Almazian Symhony", koji čini 25 djevojaka, a predvodi ih Kačatur Almazian, jermenski virtuoz na violini. Tokom večeri nastupili su i art-pop senzacija "Fever Ray" i popularni trio "Migos".

"Exit" i Novi Sad će ovog vikenda ugostiti oko 55.000 turista iz preko 70 zemalja.

Julija Mitrović, PR "Exit" festivala, za "Nezavisne" je ispričala kako se organizatori svake rekordne godine bore s pitanjem gdje ćemo dalje i kako će više od postignutog.

"Ove godine smo osvojili titulu najboljeg evropskog festivala pa nam je to dalo vjetar u leđa da ponovo nadmašimo sebe i mislim da smo u tome uspeli posmatrajući atmosferu otvaranja, kao i samu reakciju publike", istakla je Mitrovićeva. Ona je dodala da je početak u spaktakularnom stilu uz ogroman vatromet već postao tradicija, ali je ove godine baletna zvijezda Sergej Polunjin donio upravo onu dozu energije koja je bila potrebna da festival postane još bolji.

Katarina Vujandrić, plesačica u ansamblu koji je s baletanom briljirao na ceremoniji otvaranja "Exit" festivala, nije mogla da sakrije oduševljenje nakon završenog nastupa.

"Igrala sam na otvaranju, a za ovaj nastup smo se spremali samo 12 dana. U ovome je učestvovala sjajna ekipa glumaca, plesača i dramaturga, sakupljenih sa svih strana, pribojavali smo se da nećemo uspjeti izvući koreografiju, ali je bilo i bolje nego što smo očekivali", ispričala je Katarina.

Ova dvadesetdvogodišnja djevojka istakla je kako je zaista neopisiv osjećaj popeti se na glavnu binu i plesati pred tolikim brojem ljudi.

"Mislim da još nisam svjesna pred koliko smo ljudi plesali i s obzirom na to da s vama pričam pet minuta nakon što sam sišla s bine, emocije mi se još nisu slegle. Divno je bilo. S obzirom na to da se bavim plesom bilo mi je fantastično da uopšte dijelim scenu s jednom takvom plesačkom veličinom kao što je Sergej Polunjin", istakla je Katarina, koja je kroz smijeh i šalu dodala da ju je Sergej u jednom trenutku dotakao, što je njoj dovoljno do kraja života.

U narednim danima listi zvijezda na "Exit" festival pridružiće se od DJ-a broj 1 Martina Garikas, preko jedne od najvećih muzičkih diva Grejs Džons, pa do liste zvijezda, koju predvode Richie Hawtin, Maceo Plex, Solomun i Nina Kraviz.

Na glavnu binu dolazi i jedan od najvećih hitmejker David Geta, ali i rep zvijezda Frenč Montana.

Brojke

40 - Festivalskih bina i zona

1.000 - Izvođača

11.000 - Metara kablova razvučeno na festivalu

20.000 - Metara metalne ograde postavljeno

64.830 - Kilometara prešli svi izvođači do festivala

Panel diskusija

Prije zvaničnog otvaranja "Exita" održana je konferencija na temu "Šta je potrebno za proboj domaće muzike i domaćih izvođača u inostranstvo" u živopisnom ambijentu Ateljea "Radošević" na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Na panelu su učestvovali predstavnici nove kao i stare muzičke industrije dr Nele Karajlić, DJ Mladen Tomić, članovi "Naked" benda Branislava Radojković i Goran Milošević kao i DJ Tijana T. Globalno mišljenje svih govornika na panelu je upućeno u smijeru da država igra jednu od najvećih uloga kada je proboj benda ili izvođača u pitanju, ali je to povezano i s tim da uz pomoć države izvođači mogu da se posvete samo stvaranju dobrog materijala kako bi konačan ishod bio samo uspjeh.

Dr Nele Karajlić je istakao da je prvenstveno njegov uspjeh baziran na dvije stvari, a to su jako dobar materijal, ali i film Emira Kusturice koji je došao baš u pravo vrijeme.

"Ništa od našeg uspjeha ne bi bilo da nismo imali dobar materijal, jer u globalu kada imaš hit onda imaš sve. Uključujući i Bregovića, s nama u vrijeme kada smo mi stvarali, sve smo postigli bez ijednog dinara države, što je katastrofalno. Muzika i kultura generalno su jedan od najjačih ambasadora države, ali kultura je i najjače oružje. Najopasniji rat za čovječanstvo se završio pobjedom zapada i padom Berlinskog zida, ne zato što su bombardovali Moskvu, nego zato što su imali 'The Beatles' i zato što su imali Holivud", istakao je Karajlić.

Njegovo mišljenje dijeli i banjalučki DJ Mladen Tomić, koji smatra da bi veoma olakšavajući momenat bio da izvođači imaju bilo kakvu podršku države kako ne bi konstantno razmišljali u smijeru tog finansijskog aspekta te više vremena provodili bukirajući koncerte nego stvarajući muziku.