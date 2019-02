Vajtsnejk otvara Zaječarsku gitarijadu

Čuveni hard-rok bend "Vajtsnejk" nastupiće na otvaranju 53. Zaječarske gitarijade 27. juna na stadionu "Kraljevica".

Dejvid Koverdejl i ekipa će zasvirati na najstarijem rok festivalu u regionu u sklopu turneje Flesh and blood. Istoimeni album će biti objavljen u maju, a već je predstavljen prvi singl Shut up & kiss me.

"Vajtsnejk" je posljednjih godina nekoliko puta dolazio u Beograd. Održali su sjajne koncerte 2006. godine na Tašmajdanu, 2009. zajedno sa "Džudas Prist" u "Areni", četiri godine kasnije na Kalemegdanu, i 2015. u hali "Pionir".

Na Gitarijadi je proteklih godina nastupalo još nekoliko slavnih svjetskih hard-rok bendova, kao što su "Juraja Hip", "Kalt", "Nazaret", "Sakson"...