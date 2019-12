Vanvremenski hitovi traženi i nakon više od 50 godina

Postoje pjesme koje vam nikad ne dosade i koje s pravom nose naziv klasika. Legendarni praznični hitovi koji su mješavina bezvremenskog i nostagije upravo su izvedbe koje vas uvijek iznova uvuku u praznični duh. Tako se na "Billboard Hot 100 Chart" ljestvici našlo čak deset pjesama u prazničnom duhu, a neke od njih su klasici stari i preko 70 godina.

Praznični klasik "All I Want For Christmas" (Jedino što želim za Božić) pjevačice Maraje Keri je konačno na vrhu "Top 10 Billboardove Hot 100" liste i to tek 25 godina nakon njenog objavljivanja.

Pjesma je objavljena davne 1994. godine, a i danas je božićni klasik bez kojeg su praznici nezamislivi.

Po podacima "Billboarda", pjesma je ostvarila 45 miliona strimova, 34 miliona puta je puštena na radiju i imala 27.000 digitalnih prodaja i to samo u prethodnoj sedmici. Ovo je pjevačicina 19. pjesma na prvom mjestu na Hot 100 listi singlova - što znači da je pobijedila rekord koji je već imala kao solo umjetnica sa najviše pjesama na prvom mjestu.

Sveukupno, Maraja Keri je odmah poslije "Beatlesa", koji su imali rekordnih 20 pjesama na prvom mjestu top-lista. "All I Want For Christmas" je jedna od najpoznatijih pjesama u ovo doba godine na obje strane Atlantika, a trenutno ima najveći broj strimova na Spotifyju u Velikoj Britaniji.

Pjesma je stekla još veću popularnost 2003. godine kao jedan od vodećih hitova u filmu "U stvari ljubav".

Pored pjesme "All I Want For Christmas" na trenutnoj "Billboardovoj" ljestvici nalazi se još devet prazničnih pjesmica izvučenih iz naftalina koje su ponovo doživjele svoj uzlet.

Tako se na trećem mjestu našla pjesma "Rockin' Around the Christmas Tree", u izvođenju Brende Li, koja je snimljena još davne 1958. godine. Od tada ovu pjesmu su prepjevali mnogi muzičari, a na svoju 50. godišnjicu 2008. godine originalna verzija je prodata u preko 25 miliona kopija.

Na "Billboardovu" listu pod rednim brojem deset je ušla i pjesma "A holly jolly Christmas" američkog folk pjevača Burla Ivesa. Pjesmu je prvi put objavio "Dalas Records" u oktobru 1965. godine, a pjesma je snimljena u novembru prethodne godine.

Neizostavna praznična pjesma je i "Jingle Bell Rock", u izvođenju Bobija Helmsa, objavljena 1957, i od tada je u SAD jedna od najpopularnijih božićnih pjesama koja svira svake sezone.

"It's The Most Wonderful Time Of The Year", u izvođenju Endija Vilijamsa, takođe je uvrštena u trenutnu "Billboardovu" listu i zauzela je dvadeseto mjesto. Pjesma je pisana tri puta 1963. godine od strane Edvarda Pola i Džordža Vajla. Pjesma je napisana i snimljena za Vilijamsov božićni album "The Andy Williams Christmas Album".

Pjesma "Let it Snow! Let It Snow! Let It Snow!" Dina Martina takođe je na top-listi, i to na 24. mjestu, a zanimljivo je što je pjesma nastala u sunčanoj Kaliforniji 1946. godine tokom jednog od rekordno toplih dana, a napisala su je dva Jevreja.

Klasik iz 1944. godine "The Christmas Song" ili nešto uvreženijeg naziva "Chestnuts Roasting on an Open Fire" ili kako je originalno potpisana "Merry Christmas to You" se našla na 32. mjestu. Mel Torme i Bob Vels zaslužni su za ovaj klasik iz 1944. koji je nastao sasvim slučajno usred ljeta. Godine 1946. otpjevao ju je Nat King Kole i to u nekoliko verzija. Snimka iz 1961. godine s orkestrom i dirigentom Ralfom Karmihaelom smatra se najizvođenijom.

Na 38. mjestu je pjesma "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer", koja je bazirana na priči "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer". Džin Autris je snimio ovaj hit koji se tada našao na prvom mjestu svih ljestvica sedmicu prije Božića 1949.

"Happy Holiday" je popularna pjesma komponovana 1942. godine. Svoju popularnost je dostigla u izvođenju Endija Vilijamsa, a danas se nalazi na 43. mjestu "Billboardove" ljestvice.

Na "Billboardovoj" listi se na 61. mjestu našla i praznična pjesma objavljena početkom novembra ove godine "Like it is Christmas" "Jonas Brothersa". A kako kažu iz benda, bili su inspirisani pjesmom Maraje Keri.