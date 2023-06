Vasil Hadžimanov proslavio 30 godina karijere

BEOGRAD - Istaknuti džez pijanista Vasil Hadžimanov kao solista održao je sinoć koncert sa ansamblom Big Benda RTS-a u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i time ujedno proslavio značajan jubilej - 30 godina karijere.

Istovremeno, koncert naziva "Can You Dug it?" prema Vasilovom istoimenom albumu (2013) sa ciljem je realizovan baš na datum 21. jun, kada se slavi Svjetski dan muzike.

Big Bend RTS-a takođe proslavlja veliki jubilej - 75 godina postojanja, a čitav ansambl uvodnu numeru predstavio je bez Hadžimanova, čiji se dolazak čekao.

Dirigent Big Benda RTS-a Vladimir Krnetić obratio se publici i istakao ovaj značajan datum.

"Srećan vam svima praznik muzike koji slavi ceo svet. Drago mi je da ste u ovolikom broju odabrali da dođete baš na naš koncert od toliko bogatog izbora koji Beograd nudi večeras", rekao je Krnetić, poznat i kao solista trubač, deo ovog sastava i sa impozantnom karijerom.

Dirigent se pohvalio da ove noći imaju ''specijalnog gosta koji vodi divan bend već duže od dve i po decenije''.

Tako je na scenu izašao pijanista, klavijaturista i kompozitor Vasil Hadžimanov, koji je za klavirom utonuo u svoje kompozicije "Nocturnal Joy" i pomenutu numeru "Can You Dug it?".

"Velika je čast svirati sa ovako divnim muzičarima, to je pravo iskustvo. Ovo večeras je ono što čovek može samo da poželi u životu. Davno sam bio solista na ovako sličnom koncertu, ali ipak sa Big Bendom RTS-a je veoma posebno, ne može da se uporedi", nadahnuto i uzbuđeno je govorio Vasil.

Na programu je bila pretežno autorska muzika Vasila Hadžimanova, koja je za ovu priliku premijerno izvedena u sasvim novim aranžmanima, kao veoma dinamično putovanje kroz karijeru dugu tri decenije.

"Na koncertu večeras slavimo dva jubileja, mojih 30 i 75 godina Big Benda.

Zapravo, malo je više od 30 godina kako se bavim muzikom. Ipak sam sa 17 godina već nastupao sa Biserom Veletanlić, dijelio sam scenu i sa Vojinom Mališom Draškocijem. Tako da smo malo skratili da bude eto 30 godina, zaokružili smo", naglasio je Vasil.

Vasil je onda sasvim sam, bez pratnje Big Benda, odsvirao svoje remek djelo "Balada za Martu", posvećeno njegovoj kćerki, veoma talentovanoj pjevačici Marti Hadžimanov, sa kojom često u tandemu i nastupa.

Publika je uživala u dinamičnim kompozicijama tokom skoro dva sata koncerta.

Pred kraj koncerta Vasil je pozvao i članove svog matičnog sastava "Vasil Hadžimanov Band", i pohvalio ih "da nije lako izdržati 26 godina u ovoj zemlji svirajući samo autorsku fjužn džez muziku".

U publici je bila i pomenuta Bisera Veletanlić, džez i šlager diva bivše Jugoslavije, tetka od umjetnika, koja je na samom kraju nastupa zagrlila Vasila.