Vasil Hadžimanov za "Nezavisne": One koji treba da odlučuju kultura ne interesuje

BANJALUKA - Mi imamo sjajne bendove, muzičare, sve je andergraund, ali moraš da tražiš da bi ih našao, da znaš ta mesta gde sviraju. Oni su po malim klubovima, garažama, raznim utočištima i niko im ne može ništa. Talenta i potencijala ima, sve ostalo je siromašno, kazao je Vasil Hadžimanov.

Ovaj kompozitor i pijanista jedan je od najcjenjenijih regionalnih muzičara i godinama je sinonim za moderni džez. Zašto je to tako, pokazao je na prvom klavirskom solističkom koncertu u karijeri koji je održan u ponedjeljak veče u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci.

Bila je to prilika i za razgovor sa ovim muzičarem koji je priznao da je imao ozbiljnu tremu, te da, iako za to već dugo vremena postoji ideja, nikada nije svirao solo klavir.

Hadžimanov je pred banjalučkom publikom izvodio vrlo zahtjevan program satkan od autorskih kompozicija rađenih specijalno za solo klavir, džez standarde Peta Metinija i Kita Džareta.

Koliko je bio uspješan, dokazali su aplauzi, ovacije, zvižduci, koji se vrlo rijetko čuju na koncertima ovog tipa. Nije nedostajalo ni komunikacije sa publikom, koja mu je u jednoj numeri davala ritam pucketanjem prstima.

"Ovo je jako teška kategorija i ja možda postavljam previsoke standarde jer sam godinama slušao vrhunske džez pijaniste i kompozitore koji su i u solo izvođenju bili nenadmašivi. U svemu ostalom mogu da izađem na megdan, ali sam u ovome imao neku zadršku", priznao je Hadžimanov.

On je prošle godine sa svojim matičnim "Vasil Hadžimanov bendom" objavio album "Alive", koji je proglašen za jedno od najboljih izdanja od strane prestižnog američkog časopisa "DownBeat".

"Divno je što se stalno nešto radi. Završili smo sedmi album koji nameravamo da izdamo za izdavačku kuću 'MoonJune Records' iz Njujorka, pod čijom etiketom je objavljen i prethodni, a koji je prošao fantastično i nadamo se da će i ovaj novi barem tako da prođe. Sa Božom Vrećom smo uradili tu divnu pesmu 'Ko li noćas miluje ti kosu', sa Bojanom Zulfikarpašićem radimo sada jedno izdanje plus koncert na Kolarcu u Beogradu. Tu su i neki umetnici kao što je Dušan Jevtović iz Barselone, sa kojim sarađujem", istakao je on. Dodaje da se bavi i pedagogijom, komponuje i posmatra svoju kćerku Martu, koja je dobila glavnu ulogu u "Fantomu iz opere" i na koju su veoma ponosni.

Nabrajati saradnje koje je Hadžimanov ostvario sa drugim muzičarima bio bi ogroman posao, ali kao jedna koja se posebno ističe je ona sa saksofonistom Dejvidom Binijem sa kojim je sarađivao upravo na albumu "Alive". Hadžimanov je komponovao i režirao pjesmu "Reach Out" za 70-godišnjicu UN-a, ali navodi da bez obzira na sve uspjehe podrška ni vlasti ni medija nije dovoljna.

"Uz sve dužno poštovanje medijima koji prate i naše koncerte, situacija iz godine u godinu nije bolja, možda čak i gora. Mi smo uspeli da se probijemo van granica bivše Jugoslavije zahvaljujući upravo tom 'MoonJune' izdavaču, ušli smo na top-listu 'DownBeat', tako da sve to je nama lično pomoglo, ali to je neki rezultat dugogodišnjeg rada, ulaganja i truda. Pridružio nam se i američki saksofonista Dejvid Bini na ploči pa je to isto pomoglo. Postoji niz nekih razloga zašto smo, eto, sada uspeli da napravimo malo veći uspeh na svetskom nivou", rekao je on.

Bez obzira na sve to, i dalje imaju problem da se njihova muzika ili bilo koja alternativna uopšte čuje na radiju i televiziji, što je prvi i osnovni problem.

"Kada bi neko možda čuo nešto, možda bi kupio neki CD, možda bi došao na koncert, možda bi to moglo da bude organizovano za veći krug ljudi u većim halama... Problem je uvek od vrha, od onih koji odlučuju šta se to propagira kao kultura, oni su pogrešni, u stvari oni ni ne odlučuju jer ih ne interesuje", zaključuje ovaj muzičar.

Kazao je da mu je muzika dala svrhu, jer kada pronađeš to nešto što voliš, time se baviš cio život i još živiš od toga, onda si ispunjen.

"Ali, istovremeno je i zabava, igra i neki način da ostaneš klinac celi život. Način na koji se ja bavim muzikom nije od onih - želim slavu, uspeh i pare, nego je to jedan podvig celog života. Pronalazite nova saznanja, ići dalje, raditi drugačije i ovaj solistički koncert je upravo to", rekao je Hadžimanov.