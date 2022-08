Vasil Hadžimanov zatvorio "Trebinje džez festival"

TREBINJE - Vasil Hadžimanov i njegov bend, koji su u prepunoj bašti rok bara "Andergraund" održali u nedelju veče izuzetan koncert, zatvorili su ovogodišnji, prvi po redu ali izuzetno uspješan, "Trebinje džez festival".

Ovaj popularni izvođač džez i etno muzike, koji je i kompozitor i pijanista, po drugi put je gostovao u Trebinju, a svirao je, kako kaže, na istom mjestu prije sedam godina, samo je zbog kiše morao nastup preseliti u unutrašnjost bara, gdje su ga slušali sada već pokojni glumci Nebojša Glogovac i Igor Pervić.

"Ja stalno potenciram da su Trebinje i cela regija fantastičan turistički prostor i da se po mom mišljenju ne eksploatiše dovoljno, mislim u najlepšem mogućem smislu. Tako i u Srbiji postoji dosta mesta i lokacija koje su skrivene. Trebinje je prelep i fantastičan grad i zaslužuje da bude na mapi najatraktivnijih turističkih lokacija, a ovo je jedan od načina da se privuku gosti, jer pored svih lepota koje sam grad nudi, treba imati i kulturno-umetnički program koji je za široku publiku, ali i program na koji može doći neki stranac koji može da kaže da je to svetski", rekao je Hadžimanov.

Kaže da je više od 30 godina u muzici, te da je, pored svih problema koje nosi život umjetnika koji želi da bude beskompromisan i iskren u svom radu i ideji, uspio da ostane vjeran sebi.

"Bavim se muzikom koju izuzetno volim i ona ima različitih žanrova i pristupa jer sam takav da volim sve to. Ja ništa nisam radio isključivo radi novca već je to bilo sekundarno, ali na listi prioriteta uvek je muzika bila ta koja se voli i poštuje. Mislim da je i to jedini put u profesiji da pronađeš nešto što te ispunjava", objasnio je Hadžimanov.

Iako je iz muzičke familije, u kojoj su i otac Zafir i majka Senka, kao i tetka Bisera Veletanlić poznati muzičari, okušao se i u glumi, a pisao je i muziku za filmove, među kojim su i "Kad poprastem biću kengur" i igranu seriju "Dug moru".

"Odlučio sam se za muziku, ali muzika za filmove je za mene veliki izazov. Mnogo volim da se bavim njom jer volim glumu, film i sve što nosi taj zanat. Mogu se snaći u celoj toj priči", dodaje Hadžimanov na kraju.

U okviru “Trebinje džez festivala” koji je organizovan uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Kabineta predsjednika Republike Srpske, Grada Trebinja i kompanije M:tel, publika je, osim Hadžimanova, imala priliku da uživa u nastupima Jovana Maljokovića i "Balkan Salsa Benda", kantautora Marka Luisa, Combine Quarteta i Lene Kovačević.