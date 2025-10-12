"Vatra" stiže u Banjaluku: Akustični koncert rok sastava u Banskom dvoru

BANJALUKA - Akustični koncert jednog od najautentičnijih regionalnih rok sastava, grupe "Vatra", biće održan u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, 19. oktobra od 20 časova

Po prvi put u Banskom dvoru, kako navode iz ove kulturne institucije, bend predvođen harizmatičnim Ivanom Dečakom predstaviće se u potpuno novom, intimnom i emotivno snažnom izdanju.

"Nakon niza izuzetno uspješnih nastupa širom regiona, 'Vatra' donosi svoj prepoznatljivi zvuk u akustičnom ruhu koje otkriva novu dimenziju njihovih poznatih pjesama", navedeno je u saopštenju Banskog dvora.

Više od dvije decenije na sceni, ovaj pop-rok bend iz Virovitice ostavio je dubok trag u savremenoj hrvatskoj i regionalnoj muzici.

"Njihovi hitovi kao što su 'Tango', 'Nama se nikud ne žuri' (feat. Masimo), 'Javi se kad stigneš', 'Vidi kako se smijem, Ruska', Saturn' i novi singl 'Doživotno', postali su pjesme koje se pjevaju zajedno, glasno i od srca", pojašnjeno je dalje.

Publiku u Banjaluci očekuje nezaboravno muzičko veče - koncert koji spaja snagu emocije, suptilnost akustičnih aranžmana i energiju jednog od najvoljenijih regionalnih bendova.

Ulaznice po cijeni od 20 KM mogu se kupiti na biletarnici Banskog dvora, svakog radnog dana, u periodu od 12 do 18 časova.

