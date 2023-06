Veče posvećeno kompozitoru Aleksandru Simiću

BEOGRAD - Programom pod nazivom koji sugeriše izletanje iz začaranih krugova svakodnevice, Kolarčeva Zadužbina predstaviće 28. juna u Velikoj Sali Jugoslovenske Kinoteke internacionalno afirmisanog umjetnika Aleksandra Simića kao svog "kompozitora u rezidenciji", najavili su iz Kolarca.

Veliki dio Simićevog opusa koji broji preko stotinu kompozicija za različite ansamble, od kamernih do simfonijskih, nastao je kroz period od oko tri decenije u saradnji sa institucijama poput Ujedinjenih nacija, Vatikana, NASA-e, Stejt Dipartmenta, Ruske Federacije i Jad Vašema, i veoma često sa idejom stavljanja umjetnosti u službu promocije mira, empatije i odgovornosti prema fizičkom i vremenskom prostoru koji dijelimo, redovno nesvjesni potrebe da harmonizujemo različite pojedinačne interese nacija, religija i kultura.

Jedna od tangenti programa zakazanog za 28. jun jeste i izletanje iz prostora KNU i saradnja sa komšijskom i sestrinskom institucijom kao što je Kinoteka.

Publika će tokom razgovora sa Simićem, koji će ovom prilikom voditi srpski poznati novinar, esejista i književnik Muharem Bazdulj imati prilike i da na bioskopskom platnu uživa u projekcijama odlomaka iz Simićevih djela kao što su In Memoriam, Under One Roof (Pod istim krovom), Missa Solemnior i Grad u kome je stalo vreme.

Prisutni će imati prilike da se upoznaju sa idejama vezanim za ovu rezidenciju, a koje uključuju saradnje sa različitim umjetnicima iz svijeta muzike, književnosti, filma, baleta, a i nekim projektima vezanim za saradnju sa institucijama civilnog društva i onim koji će biti prije svega humanitarnog karaktera, s obzirom da je Simić široj javnosti osim po muzici poznat i po predanom društvenom angažmanu.

"Nova i agilna uprava KNU, na čelu sa Aleksandrom Pekovićem, koja se u proteklih godinu dana trudi da ovoj važnoj instituciji obezbedi uslove za jednu novu fazu njenog života i delovanja, veruje da Kolarac kao svojevrsni Genius Loci kulture glavnog grada, ima jedinstven zadatak negovanja i podmladjivanja duha njegovih žitelja, i zato obećavamo da će ovo zdanje na Studentskom Trgu br. 5 biti i ostati adresa sa koje dolaze i na koju stižu najvažnije vesti iz domena kulture, obrazovanja i umetnosti", rekao je Simić.