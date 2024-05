Večeras koncert operske dive Sandre Bagarić i Darka Domitrovića

SARAJEVO – U sklopu Manifestacije Dani Kantona Sarajevo večeras publiku očekuje koncert proslavljene operske dive, sopranistice Sandre Bagarić i pijaniste Darka Domitrovića.

Koncert će biti održan u velikoj dvorani BKC-a sa početkom u 20 sati, a na program će biti širok repertoar koji uključuje šansone, kancone, mjuzikle, crossover i evergreen kompozicije kao što su: Ennio Morricone – Nella Fantasia, C. Porter – Kiss me Kate, F. Sartori – Time to say goobye, L. Bernstein – West Side Story, T. Albinoni – Adagio, F. Chopin – Nocturo u cis-molu, zatim pjesma koju je izvodila Tereza Kesovija, a koju je napisao Kemal Monteno – Moja posljednja i prva ljubav itd.

Operska pjevačica Sandra Bagarić rođena je u Zenici, srednje muzičko obrazovanje završila je u Sarajevu. Tokom školovanja nagrađivana je na takmičenjima solo pjevanja i flaute. Diplomirala je 1996. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Lj. Molnar-Talajić. Godine 1995. nagrađena je Rektorovom nagradom.

Nastupala je sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT, Zagrebačkim solistima, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Mostar, te snimala za HRT. Od 1996. angažirana je kao solist u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija.

Okušala u svim scenskim formama, koketirala s mnogim žanrovima, pomicala svoje granice; od opere, operete, mjuzikla, Lied-a, sakralne muzike, dramskih uloga, sinhronizacija, žirija do TV sapunica, voditeljstva, zaštitnih lica raznih brendova.

