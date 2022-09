Velika Exitova promo žurka kao uvod u novi festival u Sarajevu

SARAJEVO - Sarajevski Dom mladih otvoriće vrata velikim imena svjetske i regionalne elektronske scene na GetExited događaju koji će se održati u subotu, 5. novembra 2022.

Posljednji Get EXITed i sjajan nastup Hot Since 82 bili su jedan od najznačajnijih stranih gostovanja elektronske muzike u Sarajevu proteklih godina, a organizatori, EXIT i Garden of Dreams, najavljuju novu noć za pamćenje.

Velika Exitova promo žurka koje će se održati 5. novembra predstavlja uvod u realizaciju novog muzičkog festivala u Sarajevu, koji će EXIT organizirati u saradnji s Garden Of Dreams.

"Exit dolazi u Sarajevo! 5. novembra u Domu mladih održaće se događaj Get Exited na kojem će nastupiti svjetske i regionalne muzičke zvijezde. Ovaj događaj će biti uvertira za novi muzički festival koji će Exit organizovati u Sarajevu u saradnji sa Garden of Dreams Festivalom. Sretni smo što će grad Sarajevo dobiti novi svjetski muzički festival i što ćemo ubrzo u Sarajevu gledati svjetske muzičke zvijezde", naglasio je Edin Forto, premijer Vlade Kantona Sarajevo.

"Radujemo se što ćemo, nakon što smo lansirali festival F84 2018. Godine kao omaž jednom od najvećih dometa bivše zajedničke države, ponovo donijeti festivalski plamen ljubavi u Sarajevo. Kao uvod u ovaj značajan projekt donosimo sjajnu Get EXITed žurku u Dom mladih!", izjavio je osnivač i prvi čovjek Exita, Dušan Kovačević.

EXIT u saradnji s Garden of Dreams ovime želi doprinijeti brendiranju i promociji grada Sarajeva. EXIT je najbrže rastuća festivalska organizacija i dvostruki osvajač titule Najbolji veliki evropski festival. Garden of Dreams je nosilac nagrade Ambasador za najbolji regionalni festival elektronske muzike iz 2019.

Kroz ovu saradnju osim doprinosa razvoju turizma, dat će se i podsticaj razvoju nezavisne kulture Sarajeva, a doprinijet će se i edukaciji lokalnog stanovništva koje će biti uključeno u realizaciju ovih događaja. Strategija je da EXIT i Garden of Dreams kroz kvalitetnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata doprinesu organskom rastu festivalske industrije u Sarajevu, koristeći globalna znanja i iskustava EXIT festivala i lokalna znanja i iskustava Garden of Dreams festivala. Saradnja na realizaciji ovih događaja podstaći će saradnju i u ostalim sferama kreativnih industrija i turizma, gdje će se s jedne strane privlačiti turisti, ali i zadržavati mladi ljudi na događajima u Bosni i Hercegovini.

Manifestacije poput ovih, sa međunarodnim predznakom, predstavljaju jedan od najboljih vidova brendiranja i promocije destinacija. Pored direktnog priliva novca od turizma, uz međunarodnu promociju destinacije na kojoj se održavaju, a pored klasičnih medija, promotivni efekt koji se dobija preko društvenih mreža od strane publike i učesnika je neprocjenjiv i time se stiže direktno do željenih tržišta i turista.

Podrška države i lokalnih vlasti u postizanju svjetskog vrha kvaliteta programa i organizacije ovakvih događaja od izuzetnog je značaja, a to je prepoznala i Vlada Kantona Sarajevo koja je na čelu sa Premijerom Edinom Fortom podržala događaj koji će se desiti 5. novmebra u Domu mladih i najavila podršku novom muzičkom festivalu, kao i svim budućim projektima iz kreativne industrije.

Ovo su sjajne vijesti za Sarajevo i za BiH, a više sjajnih vijesti stiže uskoro kada će biti poznata lista izvođača koji će nastupiti 5. novembra u Domu mladih te biti puštene ulaznice u prodaju.