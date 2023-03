Velike muzičke zvijezde stižu u region

BEOGRAD - Uspješna regionalna koncertna agencija "Charm Music Serbia" od proljeća ove godine organizovaće koncerte velikih svjetskih muzičkih zvijezda po čitavom regionu, poput "Imagine Dragons", "Maneskin", "Iron Maiden", "Calum Scott", "Stjepan Hauser", "Foals", ili "ABBA Symphonic Real Tribute Show".

Mladi britanski autor i pjevač Kalum Skot gostovaće u Zagrebu 28. aprila u sklopu svoje svjetske turneje “Bridges World Tour” i održaće koncert u Boogaloo klubu.

Italijanska rok senzacija "Maneskin", pobjednici na Evroviziji 2021, u organizaciji “Charm Music” imaće koncert 16. maja u Budimpešti, i to Mađare očekuje pravi spektakl u Budimpeštanskoj Areni.

Takodje, Maneskin će održati solo koncert u Arēna Rīga u Letoniji, na tom prostoru koji prima 14 500 ljudi, i vjerujemo da će taj nastup brzo biti rasprodat.

Globalni muzički fenomen je krenuo na svoju prvu svjetsku turneju naziva “Loud Kids”, koja je izuzetno obimna sa čak 48 datuma širom Sjeverne Amerike i Evrope.

Turneja po Sjevernoj Americi i kolekcija velikih festivalskih nastupa 2022 - Coachella, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock in Rio, Pinkpop, Rock Im Park & Rock Am Ring obećavaju i buduće trijumfe tokom maja u Mađarskoj i Letoniji.

Poslije 16 godina, u Sloveniji se očekuje koncertni spektakl hard rok velikana Iron Maiden, kao prvi u nizu koncerata na njihovoj novoj turneji "Future Past Tour".

Zakazali su datum – 28. maj u Areni Stožice u Ljubljani, prenosi Tanjug.

Britanski rok bend “Foals” osnovan u Oksfordu 2005. godine stiže 23. juna u Zagreb pravo na Stadion Šalata, što će im biti prvi samostalan koncert u Hrvatskoj, u sklopu svjetske turneje “Life Is Yours Tour” na kojoj promovišu istoimeni sedmi studijski album (2022).

Navedeni materijal smatra se nastavkom veoma uspješnog dvostrukog izdanja "Everything Not Saved Will Be Lost".

Izuzetna američka pop rock grupa “Imagine Dragons”, zbog izuzetnog interesovanja, nastupiće u pulskoj Areni dvije večeri zaredom – 8. i 9. avgusta.

Koncerti u Puli dio su "Mercury World" svjetske turneje koja slavi izlazak njihovog dugo iščekivanog studijskog albuma "Mercury - Acts 1 & 2" i koja je krenula u februaru 2022. godine.

Hrvatski i svjetski muzičar Stjepan Hauser prvi put će održati solo koncert u Beogradu 24. oktobra na sceni Štark Arene, gdje je već nastupao dva puta, a drugi put biješe u maju 2022., kada je sa drugarom Lukom Šulićem kao tandem "2 Cellos" rasprodao ovu velelepnu halu.

Nazivaju ga da je "Loš dečko među instrumentalistima", poznat samo kao Hauser, koji je najavio svoju dugo očekivanu, prvu svetsku solo turneju - "Rebel with a Cello", u okviru koje će 24. oktobra posjetiti i Beograd.