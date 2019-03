Veliki povratak pjevačice, objavila novi album i kreće na turneju

Poznata engleska pjevačica Dido objavila je novi album nakon šestogodišnje pauze i najavila međunarodnu turneju prvi put u posljednjih 15 godina.

Novi album nosi naziv "Still on My Mind", a Dido je dugo radila na novim pjesmama.

U pauzi od stvaranja novog materijala Dido se posvetila majčinstvu. Ona sada ima sedmogodišnjeg dječaka.

"Veoma sam uzbuđena i nervozna jer nisam dugo radila. Kada pogledam iza sebe, svi muzički trenuci koji su se desili bili su tako posebni i nikada se nisu ponovili. Uvijek je bilo drugačije i to je za mene najljepše na turnejama", kazala je Dido.

Ona dodaje kako se nada da će na predstojećim koncertima stvarati nove nezaboravne trenutke sa svojom publikom.

"Na koncertima ću vjerovatno svirati gitaru i klavir. Volim da pjevam uz gitaru. Zabavno je kako na neki način oslobodi glas i sve postaje lakše", kaže Dido.

Dido je i ranije pravila veliku pauzu, pa je 2013. publiku iznenadila objavom svog četvrtog studijskog albuma "Girl Who Got Away" koji je dosegao peto mjesto u Velikoj Britaniji.