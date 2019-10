Velikih 16 imena se bori za ulazak u istoriju

Objavljene su zvanične nominacije za ulazak bendova i solo izvođača u Rokenrol kuću slavnih 2020. Ove godine na listi najboljih se nalazi 16 umjetnika i bendova koji su ušli u uži izbor, a čak devet njih je nominovano prvi put.

Priliku da uđu u vječnost i zauvijek ostanu upamćeni u istoriji rokenrol zvuka dobili su prvi put Pat Benatar, "Dave Matthews Band", "The Doobie Brothers", "Motörhead", reper The Notorious B.I.G., grupa "Soundgarden", "T. Rex", Tin Lizi i pop diva Vitni Hjuston.

Među nominovanim kandidatima su i povratnici na ovu listu, među kojima su "Depeche Mode", sastav koji ima dvije prethodne nominacije, "Judas Priest", koji je bio nominovan 2018. godine, zatim njemački sastav "Kraftwerk", koji je do sada bio nominovan čak pet puta, "MC5", koji je nominovan četiri puta ranije, i grupa "Nine Inch Nails", koja je bila dva puta nominovana. Umjetnici Rufus i Čaka Kan imaju tri prethodna nominovanja, a Tod Randgren je bio jednom nominovan, i to tek prošle godine.

Odluku o konačnim pobjednicima i novim članovima Kuće slavnih klase 2020. odlučivaće biračko tijelo od preko 1.000 članova, ali će i sami obožavaoci sastava moći uticati na glasanje koje će trajati do 10. januara naredne godine. Glasati mogu svi obožavaoci ovih izvođača i bendova tako što će na Google pretraživaču ukucati "Rock Hall Fan Vote".

Pet izvođača koji dobiju najviše glasova žirija i obožavalaca biće proglašeno pobjednicima klase 2020. i njihova imena će ući u istoriju rokenrola.

Podsjećanja radi, da bi neki muzičar ili bend mogao da bude nominovan za ulazak u Rokenrol kuću slavnih potrebno je da je od objavljenog prvog singla prošlo najmanje 25 godina.

Detroit punk grupa "MC5" na ovoj listi ima najstariji singl od svih nominovanih, dok bi preminuli reper The Notorious B.I.G., koji ove godine prvi put prima ovu nominaciju, mogao postati tek drugi rep izvođač koji će ući u Kuću slavnih. Prije njega ovu prestižnu titulu je dobio 2Pac, koji je ušao u Kuću najboljih izvođača 2017. godine.

Čak šest izvođača od nominovanih 16 nikada nije osvojilo nagradu "Grammy", a to su "Depeche Mode", "MC5", the Notorious B.I.G., Tod Rundgren, "T. Rex" i Tin Lizi. Vitni Hjuston, Notorious B.I.G. i "The Doobie Brothers" su tokom karijere bili na vrhu "Billboard Hot 100" liste. Nominovani rokeri iz sastava "Motörhead", nikada nisu došli do vrha liste najboljih 100.